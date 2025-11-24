Encuesta CEO: El apoyo a la independencia de Catalunya se desploma entre los más jóvenes

El tercer barómetro del año del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat muestra un ligero descenso del apoyo a la independencia de Catalunya coincidiendo con el fuerte ascenso de Aliança Catalana, el partido de extrema derecha independentista que dirige la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols. Tras subir en verano por primera vez en año y medio, en los últimos meses los partidarios de la secesión han perdido un punto en favor de los detractores. En concreto, el 52,7% de los catalanes votarían hoy en contra de la independencia en un hipotético referéndum y el 39,4% votaría a favor. Sin embargo, el porcentaje de apoyo a la independencia cae hasta el 32,6% y el rechazo se dispara hasta el 58,2% en la franja de edad más joven (de 18 a 24 años), la que proporcionó buena parte del sostén electoral del 'procés'.

Fue en el primer sondeo de este año cuando el sí a la ruptura bajó por primera vez del 40% en una encuesta del Govern y obtuvo su peor dato desde 2011, el año anterior al comienzo del 'procés'. El no en un eventual referéndum se ha impuesto al sí en todos los barómetros desde hace cinco años, cuya distancia nunca había superado los 11 puntos hasta el pasado julio, y siempre moviéndose entre el 47% y el 52% desde 2019. En cambio, el sí había sido la opción mayoritaria en algunas encuestas en los cuatro años anteriores, llegando en octubre de 2017 al 49%, pero desde hace cinco años no pasa del 45%.

Por electorados, más de ocho de cada 10 simpatizantes de la CUP y de Junts votarían a favor de la independencia, así como siete de cada 10 electores de ERC y un 62% de votantes de Aliança Catalunya y una cuarta parte de los de los Comuns. Y por franjas de edad, en todas ellas es mayoritario el rechazo a la ruptura, pero son los más jóvenes quienes manifiestan menor pulsión independentista. Seis de cada 10 catalanes de 18 a 24 años (58,2%) elegirían la papeleta del no y solo uno de cada tres escogerían la del sí (32,6%). El respaldo más elevado se da entre los catalanes de 50 a 64 años (42,6%), pero la menor ventaja del no sobre el sí se produce en la franja de 25 a 34 años (47% en contra y 40,6% a favor).

En cuanto al marco de relaciones entre Catalunya y el resto de España, la opción de un estado independiente sube un punto y se sitúa en el 33,3% de los encuestados, dos puntos por delante de los favorables a mantenerse como una comunidad autónoma (30,9%), vía que ha perdido cinco puntos porcentuales desde marzo pasado. También sube un punto el porcentaje de quienes apuestan por un estado dentro de una España federal (22,9%).

Por edades, el peso de los autonomistas e independentistas es similar, excepto entre los jóvenes de 18 a 24 años: el 48,4% quiere que Catalunya se mantenga como una comunidad autónoma y solo el 24,5% apuestan por un Estado catalán independiente. Por formaciones políticas, destaca que solo el 48% de los votantes de Aliança Catalana priorizan la independencia, mientras que el 26% quisieran ser parte de una España federal y un 21%, una comunidad autónoma.