Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sondeo de la Generalitat

Encuesta CEO: La mitad de los catalanes apuestan por reforzar la capacidad militar europea

Encuesta CEO: Aliança Catalana empata con Junts en la tercera posición mientras el PSC baja y ERC sube

Encuesta CEO: El apoyo a la independencia de Catalunya se desploma entre los más jóvenes

Así están las encuestas de las elecciones generales en España

Así están las encuestas de las elecciones en Extremadura 2025

Así están las encuestas de las elecciones en la Comunitat Valenciana

Indra prueba con éxito su radar Nemus de defensa activa en carros de combate Leopard

Indra prueba con éxito su radar Nemus de defensa activa en carros de combate Leopard

Jose Rico / Agencias

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

En el actual contexto de rearme global ante las nuevas amenazas, la hipótesis de que un país de la Unión Europea sea atacado es una idea que divide a los catalanes: el 48% lo considera un escenario muy o bastante probable y un 47% lo ve poco o nada probable. Y es la franja de edad más joven, de 18 a 24 años, la única en la que el temor a un ataque exterior es una opinión mayoritaria (54%). Así lo manifiesta el barómetro del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, que en su tercera oleada del año ha incluido varias preguntas sobre política internacional.

Ante un ataque a un país miembro de la UE, el 51% de los catalanes apuestan por respetar los acuerdos de protección mutua y defender al país atacado, aunque ello comportase que España entrase en guerra con el Estado agresor. En cambio, el 38% aboga por evitar en cualquier caso entrar en el conflicto bélico, aunque ello significase sacrificar los intereses del país europeo agredido. Por electorados, la defensa del país atacado aun a riesgo de una guerra es mayoritaria entre los votantes de todos los partidos salvo los Comuns y la CUP, aunque los porcentajes oscilan entre el 52% de los simpatizantes de ERC y el 65% de los de Aliança Catalana.

Finalmente, el 50% de los catalanes ve muy o bastante necesario reforzar las capacidades militares europeas frente al 45% que lo ve poco o nada necesario. En este caso, la idea del refuerzo militar solo es mayoritaria entre los votantes de PPC (79%), Vox (78%), PSC (59%) y Aliança Catalana (55%). Por sexos, llega al 50% entre los hombres, pero no entre las mujeres (48%). Y por edades, supera el 50% en las franjas de 50 a 64 años (51%), de 25 a 34 años (53%) y, sobre todo, en la franja más joven, de 18 a 24 años (61%).

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana
  2. La defensa de González Amador, pendiente de si la sentencia del fiscal general servirá para anular las causas que lo llevan al banquillo
  3. El CEO publica una encuesta que mide el desgaste de Illa y el auge de Aliança Catalana
  4. Marchena consigue con una condena 'simbólica', sin penas duras, la dimisión del fiscal general
  5. España entra en la carrera mundial por el GaN, el compuesto que multiplica la potencia de armas y radares
  6. Nueva crisis en ERC: dimite más de la mitad de la dirección en Barcelona por discrepancias con su presidenta
  7. El almuerzo con Juan Carlos I cierra un 50º aniversario incómodo para la monarquía
  8. El Tribunal Constitucional ampara a una propietaria frente a la suspensión del desahucio de los 'okupas' de su vivienda en Barcelona

La jueza de la dana pide al propietario del Ventorro la factura y una imagen de la sala donde Mazón comió con una periodista

La jueza de la dana pide al propietario del Ventorro la factura y una imagen de la sala donde Mazón comió con una periodista

Ábalos pide cuentas a Puente por un supuesto cobro irregular de dietas y "amaños" en contratos en el Puerto de Valencia

Feijóo remarca que el nuevo fiscal general debe cumplir con la "idoneidad" del cargo que exige la ley

El presidente de la Diputación de Valencia admite la ausencia de "liderazgo político” en el Cecopi pero achaca la tragedia a la "falta de información"

El presidente de la Diputación de Valencia admite la ausencia de "liderazgo político” en el Cecopi pero achaca la tragedia a la "falta de información"

Miquel Roca, premio Justicia de la Generalitat, llama a "reforzar el crédito de la justicia"

Miquel Roca, premio Justicia de la Generalitat, llama a "reforzar el crédito de la justicia"

Yolanda Díaz y Sumar llaman a movilizarse en las calles contra la condena al fiscal general: "Hay que celebrar la indignación"

Yolanda Díaz y Sumar llaman a movilizarse en las calles contra la condena al fiscal general: "Hay que celebrar la indignación"

Yolanda Díaz llama a movilizarse contra la condena al fiscal general: “Ha dimitido un hombre bueno”

El abogado de Manos Limpias renuncia a la causa contra Begoña Gómez al entender que el colectivo actúa "por intereses políticos"

El abogado de Manos Limpias renuncia a la causa contra Begoña Gómez al entender que el colectivo actúa "por intereses políticos"