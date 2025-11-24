Sondeo de la Generalitat
Encuesta CEO: La mitad de los catalanes apuestan por reforzar la capacidad militar europea
Encuesta CEO: Aliança Catalana empata con Junts en la tercera posición mientras el PSC baja y ERC sube
Encuesta CEO: El apoyo a la independencia de Catalunya se desploma entre los más jóvenes
Así están las encuestas de las elecciones generales en España
Así están las encuestas de las elecciones en Extremadura 2025
Así están las encuestas de las elecciones en la Comunitat Valenciana
Jose Rico / Agencias
En el actual contexto de rearme global ante las nuevas amenazas, la hipótesis de que un país de la Unión Europea sea atacado es una idea que divide a los catalanes: el 48% lo considera un escenario muy o bastante probable y un 47% lo ve poco o nada probable. Y es la franja de edad más joven, de 18 a 24 años, la única en la que el temor a un ataque exterior es una opinión mayoritaria (54%). Así lo manifiesta el barómetro del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, que en su tercera oleada del año ha incluido varias preguntas sobre política internacional.
Ante un ataque a un país miembro de la UE, el 51% de los catalanes apuestan por respetar los acuerdos de protección mutua y defender al país atacado, aunque ello comportase que España entrase en guerra con el Estado agresor. En cambio, el 38% aboga por evitar en cualquier caso entrar en el conflicto bélico, aunque ello significase sacrificar los intereses del país europeo agredido. Por electorados, la defensa del país atacado aun a riesgo de una guerra es mayoritaria entre los votantes de todos los partidos salvo los Comuns y la CUP, aunque los porcentajes oscilan entre el 52% de los simpatizantes de ERC y el 65% de los de Aliança Catalana.
Finalmente, el 50% de los catalanes ve muy o bastante necesario reforzar las capacidades militares europeas frente al 45% que lo ve poco o nada necesario. En este caso, la idea del refuerzo militar solo es mayoritaria entre los votantes de PPC (79%), Vox (78%), PSC (59%) y Aliança Catalana (55%). Por sexos, llega al 50% entre los hombres, pero no entre las mujeres (48%). Y por edades, supera el 50% en las franjas de 50 a 64 años (51%), de 25 a 34 años (53%) y, sobre todo, en la franja más joven, de 18 a 24 años (61%).
Suscríbete para seguir leyendo
- Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana
- La defensa de González Amador, pendiente de si la sentencia del fiscal general servirá para anular las causas que lo llevan al banquillo
- El CEO publica una encuesta que mide el desgaste de Illa y el auge de Aliança Catalana
- Marchena consigue con una condena 'simbólica', sin penas duras, la dimisión del fiscal general
- España entra en la carrera mundial por el GaN, el compuesto que multiplica la potencia de armas y radares
- Nueva crisis en ERC: dimite más de la mitad de la dirección en Barcelona por discrepancias con su presidenta
- El almuerzo con Juan Carlos I cierra un 50º aniversario incómodo para la monarquía
- El Tribunal Constitucional ampara a una propietaria frente a la suspensión del desahucio de los 'okupas' de su vivienda en Barcelona