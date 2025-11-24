El delegado del Gobierno en Madrid niega que Cerdán tuviese algún papel en Bancal de Rosas

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha negado este lunes que Santos Cerdán tuviese algún papel en la constitución o gestión en 2017 de la asociación socialista Bancal de Rosas, con la que, ha dicho, tampoco tuvo relación Pedro Sánchez, pese a constituirse para apoyarle.

Martín lo ha explicado en la comisión de investigación en el Senado sobre el caso Koldo, al ser interrogado por Alfonso Serrano (PP), Fernando Carbonell (Vox) y María Caballero (UPN).

Ha expuesto que fueron cuatro los socios fundadores de Bancal de Rosas, la asociación que él presidió y cuya actividad duró un mes, marzo, pues a partir del 1 de abril el PSOE estableció el proceso de primarias.

Recaudaron 128.908 euros en un micromecenazgo y organizaron eventos de apoyo a Sánchez, sin recibir instrucciones ni del propio Sánchez ni de Cerdán u otros miembros de la "protocandidatura", a la cual ha deslindado de su asociación.

Martín ha reiterado que, debido a la confidencialidad debida por la ley de asociaciones, no puede informar de quiénes fueron socios o donantes.

Sobre si el suegro de Sánchez fue donante, ha subrayado que le "encantaría" poder responder para dejar claro "que todo lo que están buscando no ha existido", y "terminar de una vez con todos esas calumnias, infundios y zozobra que tratan de sembrar".

Ha asegurado que Cerdán "no tuvo ningún papel" en Bancal de Rosas, y cuando le han recordado que, como miembro de la candidatura, fue quien defendió ante el partido la recaudación de fondos a través de su asociación, se ha limitado a contestar que "eso nos consta a todos por los medios de comunicación".

Ha señalado que él con Cerdán "hablaba, pero no habitualmente", y tanto como con "otros voluntarios y representantes territoriales" de la protocandidatura de Sánchez, de la que en ningún momento recibió instrucciones.

También tuvo "conversaciones puntuales en aquel tiempo" con Sánchez, para comentar "que las cosas se estaban haciendo bien" y que estaban logrando un "importantísimo apoyo".

Respecto al Peugeot con el que giró ese año Sánchez por las agrupaciones socialistas, Martín ha indicado que no recuerda si montó alguna vez, pero ha restado importancia al "simbolismo" que le dan a ese coche.

Ha explicado también que la plataforma para recibir aportaciones económicas se colgó de una página web cuyo dominio estaba a nombre de Sánchez porque existía desde su candidatura anterior a secretario general, de 2014, pero ha negado que eso suponga una implicación personal del candidato en la asociación, pues lo incardina en la "colaboración natural" entre la precandidatura y Bancal de Rosas.

Martín ha explicado que la documentación sobre la asociación la conserva él para cumplir con los diez años de custodia obligados por ley.

Ha declinado contestar a las preguntas de Serrano referidas a su labor como secretario general de Presidencia del Gobierno entre 2021 y 2023, debido a que eso "está judicializado" en el caso Begoña Gómez, en el que él es investigado. EFE