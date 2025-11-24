Investigación
La comisión del Congreso sobre la dana recibe hoy al presidente de la Diputación de Valencia
Vicente Mompó estuvo presencialmente en el Cecopi el 29 de octubre pese a no ser miembro de este órgano
EP
La comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 que segó la vida de 237 personas, 229 de ellas sólo en la provincia de Valencia, recibe este lunes al presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó.
La comisión arrancó sus comparecencias hace dos semanas con los representantes de las asociaciones de víctimas de la catástrofe y prosiguió el pasado lunes con el presidente en funciones de la Generalitat, Carlos Mazón.
Tras la comparecencia de Camarero, a las 15.30 horas está prevista la comparecencia de Vicente Mompó, cuyo nombre fue propuesto por las organizaciones provinciales del PP para relevar a Mazón días antes de su dimisión, mientras que la dirección nacional prefería a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.
Mompó estuvo presencialmente en el Cecopi el 29 de octubre pese a no ser miembro de este órgano. El también presidente del PP de Valencia ha reconocido que a día de hoy nadie diría que el Es-Alert no se debería haber enviado antes de las 20.11 horas y ha dado distintas versiones sobre el papel de la Salomé Pradas en la gestión de la riada.
En su declaración como testigo ante la jueza el pasado mes de julio explicó que no tenía la sensación de que Pradas dirigiera la reunión del Cecopi, pero meses después, en un documental de 'TVE' sí la señaló como la persona que dirigió la emergencia dejando claro que no lo hacía Mazón.
Tras los interrogatorios a Camarero y Mompó, la comisión volverá a reunirse el 1 de diciembre para escuchar a José Manuel Cuenca, secretario autonómico del Gabinete de Mazón, y el conseller de Educación, José Antonio Rovira.
