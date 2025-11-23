Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sudáfrica

Sánchez afirma que respeta y acata la sentencia del TS contra el fiscal general, pero discrepa: "Creo en su inocencia"

El presidente del Gobierno considera que no tiene sentido hablar ahora de un posible indulto a Álvaro García Ortiz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asiste a la cumbre del G-20, a 22 de noviembre de 2025, en Johannesburgo (Sudáfrica).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asiste a la cumbre del G-20, a 22 de noviembre de 2025, en Johannesburgo (Sudáfrica). / Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa y Pool G20

Redacción / agencias

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este domingo que sigue creyendo en la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y discrepa de la sentencia del Tribunal Supremo, pero considera que no tiene sentido hablar ahora de un posible indulto.

Sánchez se ha referido por vez primera públicamente, en rueda de prensa en Johannesburgo con motivo de la cumbre del G20, a la decisión del Tribunal Supremo de condenar a García Ortiz a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos en relación con el caso del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El jefe del Ejecutivo ha insistido en que el Gobierno respeta la sentencia, aunque no la comparte, y ha defendido que en una democracia se pueda tener esa discrepancia con una decisión del poder judicial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana
  2. España entra en la carrera mundial por el GaN, el compuesto que multiplica la potencia de armas y radares
  3. Marchena consigue con una condena 'simbólica', sin penas duras, la dimisión del fiscal general
  4. Illa entrega el Premio Blanquerna a García Montero: 'Somos mayoría quienes creemos en el entendimiento
  5. El Supremo condena a dos años de inhabilitación al fiscal general por revelación de datos reservados de González Amador
  6. Nueva crisis en ERC: dimite más de la mitad de la dirección en Barcelona por discrepancias con su presidenta
  7. El almuerzo con Juan Carlos I cierra un 50º aniversario incómodo para la monarquía
  8. Indra muestra a Zelenski sus cuatro principales sistemas de defensa en plena gira del presidente ucraniano para captar ayuda europea

Sánchez afirma que respeta y acata la sentencia del TS contra el fiscal general, pero discrepa: "Creo en su inocencia"

Sánchez afirma que respeta y acata la sentencia del TS contra el fiscal general, pero discrepa: "Creo en su inocencia"

Génova dice que Mazón se "equivocó" por no interrumpir su agenda el día de la dana

Génova dice que Mazón se "equivocó" por no interrumpir su agenda el día de la dana

Centenares de personas se manifiestan frente al Supremo contra la condena al fiscal general: "Golpistas con toga"

Centenares de personas se manifiestan frente al Supremo contra la condena al fiscal general: "Golpistas con toga"

Ayuso vuelve a cargar contra Sánchez: "Se mantiene gracias a la mayor corrupción que existe, escaños por negocios e impunidad"

Ayuso vuelve a cargar contra Sánchez: "Se mantiene gracias a la mayor corrupción que existe, escaños por negocios e impunidad"

DIRECTO | Pedro Sánchez comparece ante los medios tras la XX Cumbre del G20

DIRECTO | Pedro Sánchez comparece ante los medios tras la XX Cumbre del G20

De los Santos (PP) ve probable que el presidente del Gobierno se siente en un banquillo por corrupción: "La X se llama Pedro Sánchez"

De los Santos (PP) ve probable que el presidente del Gobierno se siente en un banquillo por corrupción: "La X se llama Pedro Sánchez"

¿De qué depende el futuro de la monarquía española?

¿De qué depende el futuro de la monarquía española?

Juicio a Jordi Pujol, en directo: declaraciones, de qué se le acusa y última hora desde la Audiencia Nacional

Juicio a Jordi Pujol, en directo: declaraciones, de qué se le acusa y última hora desde la Audiencia Nacional