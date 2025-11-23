Llach: "La ANC está manteniendo las brasas del independentismo para volver a encender el fuego"

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lluís Llach, presidente de la ANC: "Salvador Illa es la señal de que el independentismo ha tocado fondo"

El presidente de la ANC, Lluís Llach, ha afirmado este domingo que la entidad está "manteniendo las brasas del independentismo para volver a encender el fuego". Así lo ha afirmado durante el encuentro anual de las asambleas territoriales y sectoriales de la ANC (Consell d'Asamblees de Base) celebrado en Cardedeu, en la comarca del Vallès Oriental. Al final de la jornada, que ha empezado a las 10 de la mañana y se ha alargado hasta las 18 h, Llach ha asegurado que los independentistas siguen "ahí" y ha hecho un llamamiento a reactivar el movimiento.

También ha aprovechado para rendir homenaje a las asambleas territoriales, sectoriales y exteriores, que ha definido como "el pilar central de la ANC" y ha asegurado que la organización que dirige es "una entidad honesta, trabajadora e incansable que nunca dejará de luchar por la libertad de nuestro país, la única solución para conseguir una Catalunya justa y próspera".

De esta forma, se ha clausurado el encuentro, en el que han participado 150 activistas y voluntarios, además del Secretariat Nacional, para "debatir nuevas líneas de actuación, reforzar vínculos y compartir experiencias", según ha explicado la ANC a través de un comunicado. La entidad tiene unas 300 asambleas territoriales, decenas de asambleas sectoriales y asambleas exteriores que están en Europa, América y Oceanía.

