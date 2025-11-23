Llach: "La ANC está manteniendo las brasas del independentismo para volver a encender el fuego"

El presidente de la ANC, Lluís Llach, ha afirmado este domingo que la entidad está "manteniendo las brasas del independentismo para volver a encender el fuego". Así lo ha afirmado durante el encuentro anual de las asambleas territoriales y sectoriales de la ANC (Consell d'Asamblees de Base) celebrado en Cardedeu, en la comarca del Vallès Oriental. Al final de la jornada, que ha empezado a las 10 de la mañana y se ha alargado hasta las 18 h, Llach ha asegurado que los independentistas siguen "ahí" y ha hecho un llamamiento a reactivar el movimiento.

También ha aprovechado para rendir homenaje a las asambleas territoriales, sectoriales y exteriores, que ha definido como "el pilar central de la ANC" y ha asegurado que la organización que dirige es "una entidad honesta, trabajadora e incansable que nunca dejará de luchar por la libertad de nuestro país, la única solución para conseguir una Catalunya justa y próspera".

De esta forma, se ha clausurado el encuentro, en el que han participado 150 activistas y voluntarios, además del Secretariat Nacional, para "debatir nuevas líneas de actuación, reforzar vínculos y compartir experiencias", según ha explicado la ANC a través de un comunicado. La entidad tiene unas 300 asambleas territoriales, decenas de asambleas sectoriales y asambleas exteriores que están en Europa, América y Oceanía.