Junts defiende el legado de Pujol y denuncia que el caso esconde una operación para "matarle políticamente"

El 25 de agosto de 2014 marcó un antes y un después en la historia del espacio convergente. Fue el día en que el expresident Jordi Pujol reconoció que su familia había tenido durante años dinero en Andorra. La confesión provocó un cataclismo de tal magnitud que acabó con la disolución del partido y, tiempo después, con el espacio hecho trizas y enfrentándose en los juzgados. Hubo un momento en que cualquier pasado convergente se veía como un activo tóxico, incluso por algunos de sus protagonistas, que apostataron de su pasado. Especialmente fue así dentro de Junts per Catalunya, el partido donde se encuentran mayoritariamente sus herederos. Pero once años después, con Pujol en un estado de salud delicado y a las puertas de su juicio en la Audiencia Nacional, ha habido una cierta reconciliación.

Hubo un cambio significativo de las relaciones durante las elecciones catalanas de 2024. Pujol anunció públicamente que votaría a Puigdemont, y en los mítines de Junts se empezó a reivindicar abiertamente el legado del expresident, algo que poco antes parecía imposible. Pero hacía un tiempo que había empezado una restitución parcial de la figura del expresident, un camino que no solo ha hecho Junts. El president Salvador Illa puso la guinda en el pastel invitándole al Palau de la Generalitat a reunirse con él, acabando definitivamente con años de ostracismo. Ahora, que tenga que enfrentarse a un juicio a sus 95 años, y más de una década después de su confesión, ha ablandado a propios y ajenos.

El expresident Jordi Pujol, en el Parlament, en 2022. / Ferran Nadeu

Junts ve "inaudita" la dilación de la investigación, más de 13 años después de iniciarse las primeras pesquisas contra el hijo mayor del expresident -cuando fue acusado por su exnovia de mover dinero de Andorra en sacos llenos de billetes de 500 euros-. Aunque nadie minimiza el hecho de haber tenido dinero sin regularizar, los posconvergentes creen que detrás del caso hay también la huella de las cloacas del Estado y que parte del "relato" que acompaña el caso es fruto de la 'Operación Cataluña', que quiso acabar con el 'procés' independentista y "matar política y civilmente" al expresident, según fuentes del partido. Tantos años después, dentro del espacio existe la convicción de que Pujol ya ha sido juzgado socialmente y que este juicio persigue un ensañamiento contra una figura de referencia en Catalunya.

Por todo ello, más allá de la confesión personal, ya no repudian su legado político. De hecho, lo ponen en valor. Cargos del partido recuerdan que fue el artífice del nacimiento de TV3, de los Mossos d'Esquadra, del sistema de salud catalán y del Servei Meteorològic de Catalunya. También le reconocen la proyección al exterior que dio a la Generalitat, el "impulso de la lengua y el autogobierno", así como la "reconstrucción económica" y "nacional" tras la dictadura franquista.

Once años después, Junts lamenta las "sombras" provocadas por su confesión, pero concluye que el balance de sus 23 años al frente de la Generalitat fue "positivo" y extrae lecciones de una época que, para algunos dirigentes, debería servir como guía de futuro.