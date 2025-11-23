Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tribunales

Juicio a Jordi Pujol, en directo: declaraciones, de qué se le acusa y última hora desde la Audiencia Nacional

Quién es quién en el juicio a la familia Pujol

¿De qué se acusa a Jordi Pujol y a su familia? Los argumentos del fiscal y de la defensa

Jordi Pujol, ante el juez: "Siempre estuve al margen del dinero del legado de mi padre y el de Andorra"

Así asumió Jordi Pujol Ferrusola su gestión del "legado" del abuelo y el reparto con sus hermanos: "Cada cual hacía su guerra"

Archivo - El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, en una imagen de archivo

Archivo - El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, en una imagen de archivo / Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

J. G. Albalat

Ángeles Vázquez

Redacción

Madrid
El juicio a Jordi Pujol por ocultar presuntamente dinero en cuentas en Andorra arranca este lunes. La Audiencia Nacional ha citado al expresident de la Generalitat para que comparezca por videoconferencia y será el tribunal determine si sobresee la causa en contra del expolítico catalán, que este mismo viernes recibió el alta.

Los periodistas de EL PERIÓDICO se lo narran en directo.

