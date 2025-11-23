Juicio a Jordi Pujol, en directo: declaraciones, de qué se le acusa y última hora desde la Audiencia Nacional

El juicio a Jordi Pujol por ocultar presuntamente dinero en cuentas en Andorra arranca este lunes. La Audiencia Nacional ha citado al expresident de la Generalitat para que comparezca por videoconferencia y será el tribunal determine si sobresee la causa en contra del expolítico catalán, que este mismo viernes recibió el alta.

Los periodistas de EL PERIÓDICO se lo narran en directo.