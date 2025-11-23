En Directo
Tribunales
Juicio a Jordi Pujol, en directo: declaraciones, de qué se le acusa y última hora desde la Audiencia Nacional
Quién es quién en el juicio a la familia Pujol
¿De qué se acusa a Jordi Pujol y a su familia? Los argumentos del fiscal y de la defensa
Jordi Pujol, ante el juez: "Siempre estuve al margen del dinero del legado de mi padre y el de Andorra"
Así asumió Jordi Pujol Ferrusola su gestión del "legado" del abuelo y el reparto con sus hermanos: "Cada cual hacía su guerra"
Redacción
El juicio a Jordi Pujol por ocultar presuntamente dinero en cuentas en Andorra arranca este lunes. La Audiencia Nacional ha citado al expresident de la Generalitat para que comparezca por videoconferencia y será el tribunal determine si sobresee la causa en contra del expolítico catalán, que este mismo viernes recibió el alta.
Los periodistas de EL PERIÓDICO se lo narran en directo.
J. G. Albalat
Pujol, ante el juez: "Siempre estuve al margen del dinero del legado de mi padre y el de Andorra"
EL PERIÓDICO accede a la declaración que prestó el expresidente de la Generalitat el 10 de febrero de 2016 en la Audiencia Nacional a raíz del proceso judicial por la fortuna oculta en el país vecino.
Tono Calleja Flórez
"Cada cual hacía su guerra"
Así asumió Jordi Pujol Ferrusola su gestión del "legado" del abuelo y el reparto con sus hermanos: EL PERIÓDICO accede a la declaración que prestó el primogénito del expresident, donde relató sus malas inversiones y cómo su hermana Mireia, que decidió invertir según le indicaba su banco, fue la que más rendimiento obtuvo de la herencia
Ángeles Vázquez
Todos los personajes del juicio a los Pujol
Consulte en este multimedia de EL PERIÓDICO quién es quién y todas las claves del juicio de los Pujol.
Carlota Camps
Junts defiende el legado de Pujol y denuncia una operación política
El 25 de agosto de 2014 marcó un antes y un después en la historia del espacio convergente. Fue el día en que el expresident Jordi Pujol reconoció que su familia había tenido durante años dinero en Andorra. La confesión provocó un cataclismo de tal magnitud que acabó con la disolución del partido y, tiempo después, con el espacio hecho trizas y enfrentándose en los juzgados. Hubo un momento en que cualquier pasado convergente se veía como un activo tóxico, incluso por algunos de sus protagonistas, que apostataron de su pasado. Especialmente fue así dentro de Junts per Catalunya, el partido donde se encuentran mayoritariamente sus herederos. Pero once años, a las puertas de su juicio en la Audiencia Nacional, ha habido una cierta reconciliación.
¿De qué se acusa a Jordi Pujol y a su familia?
Anticorrupción, que pide entre 8 y 29 años de cárcel para la familia, les atribuye haberse lucrado con el cargo del padre. La defensa argumenta que los millones que guardaban en Andorra procedían de la herencia familiar y reclama la absolución. Lea aquí todos los detalles
Ángeles Vázquez
216 páginas contra 54
Para sustentar su acusación la Fiscalía Anticorrupción dedica las 216 páginas de su escrito de acusación a hacer un pormenorizado relato de las conductas presuntamente delictivas que atribuye a la familia Pujol, para las que habrían contado con la ayuda de una decena de empresarios que les acompañarán en el banquillo. Las defensas no necesitaron tantos folios: tres, el 'expresident', y 51, el principal acusado, su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, para el que el ministerio público pide la mayor pena, 29 años de cárcel.
J. G. Albalat
Los argumentos del fiscal y de la defensa
Como en todo juicio, el que comienza este lunes a la familia Pujol lunes servirá para determinar quién tiene razón: las acusaciones o la defensa. La Fiscalía Anticorrupción pide penas de entre 8 y 29 años para toda la familia, por enriquecerse, al menos desde 1990, gracias al ascendente del patriarca, el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, para el que pide 9 años de cárcel por asociación ilícita y blanqueo de capitales. En el lado opuesto, la defensa solicita la libre absolución de todos ellos con el argumento de que el dinero que guardaban en Andorra procedía de la herencia que les dejó el abuelo Florenci. Aquí todas las claves
