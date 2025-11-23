Puigdemont se refuerza dentro de Junts ante su posible regreso a Catalunya en primavera

Junts vuelve a mirar el calendario. En los últimos meses, la dirección había dejado de hacer cábalas sobre cuándo podría regresar definitivamente Carles Puigdemont a Catalunya. Hubo un momento, a principios de año, en que varios miembros de la formación veían posible una vuelta por Sant Joan, el 24 de junio, pero el tiempo acabó haciendo trizas sus expectativas, y hasta hace tan solo una semana altos cargos del partido se mostraban pesimistas al ser preguntados por la cuestión. Ahora, las conclusiones del abogado general de la Unión Europea, que avalan el gran grueso de la ley de amnistía, ha vuelto a inocular optimismo en las filas de Junts, que ven "plausible" el regreso de su líder. "Ahora parece que sí", celebra un miembro de la formación consultado por EL PERIÓDICO. La nueva fecha marcada en rojo es la primavera de 2026.

"Europa ha puesto una autopista al Tribunal Constitucional", resume otra fuente posconvergente, que, sin embargo, avisa de que el camino aún será largo y de que no está del todo despejado. El informe del abogado general no es vinculante, aunque es cierto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acostumbra a seguir el mismo criterio en sus fallos. Es este tribunal el que debe resolver las cuestiones prejudiciales que le elevaron tanto el Tribunal de Cuentas como la Audiencia Nacional, que pedían saber si la amnistía vuneraba el de derecho comunitario. En Junts cuentan que el fallo saldrá como tarde en enero -a más tardar, en febrero-, pero después aún queda que se pronuncie el Constitucional, y ya cuentan con que el Supremo aún podría hacer algún otro movimiento para "dilatar" la aplicación de la amnistía. "Llega el momento definitivo, ahora ya será o todo o nada", concluye una tercera fuente del partido.

Pero, sea como sea, Puigdemont ha empezado a prepararse por lo que pueda pasar. Detrás de la remodelación del grupo parlamentario anunciada esta semana hay varias razones. Por un lado, apaciguar las críticas internas lideradas por algunos alcaldes que pedían cambios en el grupo parlamentario, dando la portavocía al diputado Salvador Vergés, bien conectado con todo ellos. Y, por el otro, reforzar a su núcleo duro ahora que su vuelta puede estar más cerca, y que hay cierto ruido de fondo interno. La reorganización de la bancada posconvergente estaba encima de la mesa de Puigdemont desde hacía un año, por lo que el momento elegido para ejecutarla no es casual.

Albert Batet i Canadell, nuevo adjunto a la presidencia de Junts per Catalunya / Manu Mitru / EPC

Albert Batet deja el liderazgo de la Cámara catalana, pero sube galones dentro de la estructura del partido convirtiéndose en adjunto a la presidencia, un cargo de nueva creación. También será director de campañas electorales -cuando las haya- y ejercerá de enlace oficial con los agentes económicos. Esta última función ya la venía haciendo en los últimos tiempos, pero ahora lo hará de forma oficial. No se trata de un título simbólico, prueba de ello es que Batet ha pasado a ocupar ya desde esta semana el despacho de Puigdemont en el Parlament, que llevaba años vacío esperando a su regreso. Con este movimiento, el expresident gana una nueva mano derecha dentro de la cúpula de Junts, que junto al secretario general, Jordi Turull, deberá preparar el partido para el nuevo contexto político que puede abrirse a partir de ahora.

La duda es qué hará una vez llegue a Catalunya. Puigdemont aseguró durante la campaña electoral de las catalanas, en 2024, que no se veía ejerciendo de diputado si no ganaba las elecciones, ya que entendía que no era el papel que le correspondía a un expresident del Govern. Sin embargo, al no poder regresar de forma definitiva -dejando de lado el regreso fugaz de la investidura-, decidió mantener el escaño y dejar vacante la posición de jefe de la oposición, una posición que no se ha visto alterada con los cambios de esta semana. Previsiblemente, si finalmente consigue regresar sin riesgo de ser detenido, aprovechará que mantiene el escaño para intervenir en el pleno del Parlament, como había prometido hacer hace más de un año. Lo que de momento se da por seguro es que empezará una gira por toda Catalunya para recuperar el contacto directo con el territorio, los cargos del partido y los ciudadanos.