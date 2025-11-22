Illa reivindica a Ernest Lluch como "un referente moral que trasciende ideologías y siglas"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado al exministro socialista de Sanidad Ernest Lluch como "un referente moral que trasciende ideologías y siglas", 25 años después de ser asesinado por ETA.

"Su legado pervive 25 años después de su asesinato, tanto en todas aquellas personas que tuvimos la suerte de conocerlo como en aquellas a las que las ideas de Ernest han inspirado", ha dicho este sábado en el homenaje del PSC en su sede en Barcelona, donde también han participado el expresidente de la Generalitat y presidente de la Fundació Rafael Campalans, José Montilla, y la hija del exministro Eulàlia Lluch.

Illa ha dicho que su legado se ressume "en tres conceptos: esperanza, confianza y socialismo", y le ha calificado como una de las personas más importantes de la historia democrática de Catalunya y toda España. Y ha criticado a quienes hacen de la frustración el motor de sus proyectos políticos, ha dicho: "Nuestro motor es la esperanza, el de la esperanza de nuestras sociedades ante los representantes de esta ilustración oscura que la niega".

También ha llamado a mantener la confianza en las instituciones: "Sobre todo en momentos difíciles, como los que estamos viendo estos días, con mucha gente desconcertada, incluso mucha gente indignada ante ciertas decisiones". Además, ha defendido tener "confianza en la verdad" que siempre es el futuro y acaba imponiéndose, según él, y también ha pedido confianza en la ciudadanía. "No hemos venido a pasearnos, no hemos venido a ocupar las instituciones. Hemos venido a gobernar, para transformar desde las instituciones", ha alertado.

En este sentido, ha defendido el "socialismo para reducir las desigualdades" y ha dicho que estos valores se deben aplicar en materias como la vivienda y la afirmación de la dignidad de las personas. "Ser socialista es decir la verdad a la gente y decirles que no hay magia para resolver esto en un día o en una semana", ha dicho sobre cómo afrontar los problemas actuales, y ha pedido resolverlos con tenacidad, tiempo y rigor.