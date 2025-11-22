Junts defiende el "legado" de sus alcaldes frente a las recetas de Aliança: "Se recrean en los problemas"

Mensaje de Junts contra Aliança Catalana. A un año y medio de las próximas elecciones municipales, la dirección del partido se ha citado este sábado con un centenar de exalcaldes del espacio para rendirles homenaje y reivindicar su legado. El acto, que ha tenido lugar en el Hotel Pulitzer del centro de Barcelona, ha servido para poner en valor el trabajo hecho y también para lanzar un aviso contra el partido liderado por Sílvia Orriols, a quien han acusado de guiarse solo por "intereses de corto alcance" y de "recrearse en los problemas". Así lo ha afirmado el secretario general del partido, Jordi Turull, al tiempo que el president del partido, Carles Puigdemont, ha apostado por un discurso integrador y por tratar igual a los vecinos "de toda la vida" y aquellos que "acaban de llegar".

"El momento actual necesita mantener y hacer más fuerte el espacio municipalista. El país necesita política útil y eficaz", ha afirmado Turull, que ha definido los exalcaldes de la formación como una "brújula" y les ha pedido que estén al lado del partido. "Tal y como está el patio y el país, tenemos que decir que las cosas se pueden reconducir, que hay alternativa, que hay soluciones", ha rematado el secretario general. Puigdemont también ha reivindicado la política municipalista hecha por los alcaldes convergentes tras el "oscuro franquismo" y les ha solicitado que hagan "mentoría" a las nuevas generaciones.

Xavier Trias, preisdente del consejo asesor de exalcaldes de Junts / Junts

El acto también ha servido para crear el consejo asesor de exalcaldes. Se trata de un órgano que se planteó en el congreso que la formación celebró hace un año y que estará liderado por Xavier Trias. Durante su intervención, el exaclalde de Barcelona ha asegurado que Catalunya vive una "situación difícil", pero ha instado al partido a recuperar "la ilusión" y a tener una actitud posibilista. "Si pedimos lo imposible no lo conseguiremos", ha afirmado Trias, apostando por hacer políticas que hagan que la gente "viva mejor". "Tenemos que tener líderes que nos generen la ilusión de que podemos cambiar las cosas. Cambiar las cosas es hacer lo que siempre hemos hecho: defender que Catalunya es una nación y conseguir que Catalunya sea cada día menos dependiente", ha rematado.