Junqueras quita hierro al retraso en el nuevo modelo de financiación: "Estamos aquí para ser útiles"

"Estamos aquí para demostrar que somos útiles". Así lo ha afirmado el presidente de ERC, Oriol Junqueras, durante la celebración del consejo nacional del partido celebrado este sábado. El líder republicano ha hecho una breve intervención en abierto antes de empezar la reunión, en la que ha defendido su apuesta por las mayorías "amplias" de "izquierdas, republicanas e independentistas" y ha puesto en valor las negociaciones abiertas entre su formación y los socialistas en materias como la financiación o el traspaso de Rodalies.

"Estamos aquí para construir las mayorías izquierdas, republicanas e independentistas que tienen que permitir que este país salga adelante, y que haga un paso adelante en todos los ámbitos. Lo intentamos en el ámbito de la financiación porque es una manera de tener un mejor sistema educativa y sanitario. Estamos aquí para que este país pueda recaudar sus impuestos y ponerlos al servicio de su gente. Estamos aquí para demostrar que somos útiles", ha afirmado Junqueras.

La intervención del líder de ERC llega después de que este lunes la vicepresidenta María Jesús Montero anunciara en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que no presentaría el nuevo sistema de financiación hasta principios del próximo año. Los republicanos habían pactado con el PSC durante la investidura de Salvador Illa que habría una propuesta encima de la mesa a principios del pasado verano. El retraso molesta a los republicanos, pero la dirección del partido ha asumido ya el nuevo calendario y prioriza tener un "buen acuerdo".

Pero más allá de la financiación, Junqueras también ha lanzado críticas contra varios de sus adversarios, desde Junts y el PSC hasta Aliança Catalana. A los primeros les ha acusado de hacer política solo "para proteger los intereses de unos pocos, de los de siempre, que cada vez son menos", mientras que a los socialistas les ha reprochado su discurso de "pasar página". "Lo que quieren es que el pueblo de Catalunya renuncie a decidir sobre su futuro y que Catalunya no pueda ser nunca el país libre que necesita ser", ha lamentado.

En cuanto al partido liderado por Sílvia Orriols, ha asegurado que han venido a "dividir la sociedad catalana" y les ha acusado de hacer "el juego a los intereses más oscuros de Estado español". Hace una semana, Junqueras empezó a entrar en el cuerpo a cuerpo contra este partido e insinuó que Aliança Catalana era un "invento contra Catalunya".

La condena al fiscal general

Junqueras también ha aprovechado su intervención para denunciar que la condena al fiscal general del Estado le parece "injusta", aunque ha reconocido que no le ha sorprendido. "Sería sorprendente que el Supremo tomara decisiones justas. Lo hemos podido ver desde nuestra propia experiencia, con más de 100 años de cárcel por un referéndum. El franquismo pervive en muchos órganos de poder del Estado", ha afirmado el líder de ERC, coincidiendo con la celebración del 50 aniversario de la muerte del dictador este pasado jueves, y después de que el Tribunal Supremo declarara esta semana a Álvaro García Ortiz como culpable de un delito de revelación de secretos y le impuso una pena de multa y 2 años de inhabilitación.

A lo que no ha hecho referencia el presidente de ERC en su intervención en abierto ha sido a la nueva crisis abierta en la federación del partido en Barcelona, después de que más de la mitad de los miembros de la dirección permanente haya presentado su dimisión por discrepancias con su presidenta, Creu Camacho.