Salvador Vergés, el 'outsider' afín a Laura Borràs que ahora despunta en Junts como figura de consenso

Salvador Vergés Tejero (Olot, 1976) ejerce desde este martes como nuevo portavoz de Junts en el Parlament. Se trata de un cambio de calado, que llega un año después del último congreso de los posconvergentes donde ya se especuló con una posible renovación de liderazgos, y que ofrece varias pistas sobre el futuro del partido. Vergés empezó como un 'outsider' afín al sector de Laura Borràs, algunos aún recuerdan su fotografía simulando estar enterrado en medio del campo, pero con el tiempo ha ido resituándose hasta el punto de erigirse como una figura de consenso. Tiene el visto bueno tanto de la dirección como de los alcaldes molestos con el rumbo del partido.

"Lo daremos todo por la independencia y el buen Govern", afirmó tras ser designado, una frase que fue interpretada como un guiño a todos los sectores del partido, desde los más 'octubristas' -los fichajes del 'procés'- hasta los- más 'pragmáticos' -favorables a los acuerdos en todas las instituciones-. Aunque simpatizó con Borràs en sus inicios, algo que aún pesa entre determinados perfiles, muchos le reconocen haberse sabido adaptar a los nuevos tiempos de las siglas. Se acercó a Jordi Turull cuando ganó la batalla a la expresidenta del partido, y se ha encargado de recorrer la provincia de Girona, escuchando a los alcaldes más alarmados por el crecimiento de Aliança Catalana y recogiendo sus demandas.

Un antídoto contra Orriols

Ingeniero de caminos, agricultor y empresario, se estrenó en el Parlament en 2021, después de sorprender con una tercera posición en las primarias para decidir el cabeza de lista por Girona. Hasta entonces era conocido por su activismo en las redes sociales, algunos comparaban su perfil con el del republicano Gabriel Rufián, pero empezó a despuntar con fuerza en las elecciones catalanas de 2024, momento en el que Puigdemont le situó como candidato provincial. Se creció en los mítines, con un tono cañero y una dialéctica fuerte que algunos ven como un posible antídoto contra Sílvia Orriols. Un estilo que posteriormente trasladó a la Cámara catalana.

De él destacan algunas intervenciones como la del monográfico de infraestructuras, cuando pidió "echar a Renfe de Catalunya" y acuñó el término "RENFEréndum". Desde su llegada al Parlament, ha sido la voz de los agricultores, y ha destacado por llevar carpetas como la de infraestructuras y la de la sequía. A partir de ahora, como portavoz, tendrá un abanico más amplio de temáticas, y estará en el núcleo duro de la toma de decisiones del partido. Vergés no ha sido nombrado solo portavoz en el Parlament, también ha entrado a formar parte de la dirección permanente, junto con Jeannine Abella, la líder por Lleida.

Albert Batet y Mònica Sales, de Junts / DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS

Pero su entrada como portavoz del grupo parlamentario va acompañada de dos cambios más: Mònica Sales ha sustituido a Albert Batet como líder de la bancada posconvergente, que ahora tendrá un cargo de nueva creación en el partido: adjunto a la presidencia y director de campaña -cuando se convoquen nuevas elecciones-.

La renovación del grupo parlamentario hacía más de un año que estaba sobre la mesa de Puigdemont. Finalmente, se frenaron los cambios, pero se empezó a allanar el terreno, al anunciar que Batet tendría un rol "más institucional", y que delegaría las funciones "organizativas" a Sales. Desde entonces, la diputada del Ebre ha ido ganando enteros, pero Batet siguió asumiendo -salvo en contadas ocasiones- el papel con más foco mediático: el de preguntar al president de la Generalitat en las sesiones de control parlamentarias. Este papel lo asume ahora Sales, que se estrenó este miércoles interrogando a Salvador Illa sobre la financiación singular, pero previsiblemente se repartirá alguna de las intervenciones con Vergés.

Lo que no se altera, en cambio, es la voluntad de Junts de dejar vacío el cargo de jefe de la oposición. Algunos de los alcaldes que en los últimos meses han levantado la voz dentro del partido habían pedido que Vergés tuviera un papel más destacado en el Parlament y que el partido ocupara esta silla. La dirección solo ha atendido la primera de las demandas. El escaño de Puigdemont se mantendrá vacío con un lazo amarillo para mantener la situación de "anormalidad" hasta que el expresident pueda regresar a Catalunya con la ley de amnistía aplicada y sin riesgo a ser detenido. Difícilmente hasta entonces se podrá abrir el melón de quién debe ser el candidato a la Generalitat. Si Puigdemont da un paso al lado, Vergés figura dentro de las quinielas, pero no es el único. Las quinielas del partido también contemplan a Míriam Nogueras, y está por ver qué papel querrán tener otros cargos de la formación como Josep Rull o Jordi Turull, si se le aplica la amnistía.