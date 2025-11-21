El PP de Extremadura denuncia a Pedro Sánchez ante la Junta Electoral por "pedir el voto" en precampaña

El Partido Popular de Extremadura ha registrado este viernes una denuncia ante la Junta Electoral Regional contra el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, por, según afirma la formación, haber pedido el voto antes del inicio oficial de la campaña electoral durante el acto de precampaña celebrado el miércoles en Mérida.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha sostenido que Sánchez visitó la región "para pedir el voto" y "arropar al candidato procesado, Miguel Ángel Gallardo", y no para abordar cuestiones que, a su juicio, preocupan a los extremeños. En este sentido, ha criticado que el presidente del Gobierno "no vino para decir que la central nuclear de Almaraz no se cierra, que el AVE llegará en 2030 o para hablar de las autovías", y ha asegurado que está "preocupado por sus chanchullos y líos judiciales".

Según el portavoz, en ese acto celebrado en Mérida Sánchez "pidió el voto" antes de que comience la campaña electoral, motivo por el que el PP ha formalizado la denuncia ante la Junta Electoral.

Críticas al tono del presidente y a la visita de Óscar Puente

Sánchez Juliá también ha cuestionado "las formas" del presidente del Gobierno, al que ha acusado de "insultar con machismo para crear crispación en Extremadura en plena precampaña".

Asimismo, se ha referido a la visita que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, realiza este viernes a Don Benito para participar en un acto junto a Miguel Ángel Gallardo. El portavoz popular se ha preguntado si el ministro "vendrá a hablar de lo que interesa a los extremeños o a insultar a la presidenta de la Junta", y si aprovechará para "visitar la sede del PSOE local y dar explicaciones sobre su uso pese a ser un edificio de la Junta".

En este sentido, ha reclamado explicaciones al PSOE de Extremadura por el uso como sede del partido de un edificio público en Don Benito. Ha cuestionado "en qué momento un edificio público pasa a ser sede de un partido político" y ha mencionado una deuda de 13.000 euros por el impago del IBI. Asimismo, se ha preguntado si situaciones similares "están pasando en más localidades" y ha criticado las "48 horas de silencio" del PSOE sobre este asunto.

Referencia al fiscal general del Estado

Preguntado por la decisión de la Junta Electoral Central de remitir a la Junta Electoral de Extremadura la denuncia del PSOE por una entrevista concedida en la Cadena Cope, Sánchez Juliá ha señalado que "no hay nada que valorar, hay una disquisición de competencias y está en el mismo punto en el que estaba".

En relación con la condena de dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos en un proceso vinculado a una causa por fraude fiscal contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el portavoz del PP ha afirmado que la resolución "pone de manifiesto que la Justicia funciona" y que, a su juicio, el fiscal general "no actuó en defensa del interés general, sino en defensa de los intereses políticos del Gobierno".

Llamamiento al voto para el 21D

Con la vista puesta en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, Sánchez Juliá ha afirmado que el PP trabaja para "concitar la confianza mayoritaria de los extremeños", explicando su proyecto y reivindicando los "buenos resultados" del Ejecutivo de María Guardiola en los dos últimos años. Ha señalado que serán los ciudadanos quienes decidan "si quieren a los partidos del bloqueo o el proyecto de Guardiola, que representa el avance y el crecimiento".