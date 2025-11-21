El Govern entrega el Premi Guillem Agulló i Salvador a l’Amical de Mauthausen y a las víctimas del nazismo español

El Govern ha celebrado finalmente la segunda edición catalana del Premi Guillem Agulló i Salvador en 2025. Este viernes, el Parlament ha acogido el acto de entrega del galardón, que este año ha reconocido la trayectoria de l’Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes del nazisme d’Espanya. La entidad, fundada en 1962 por deportados supervivientes de los campos nazis, trabaja desde hace décadas en la preservación de la memoria de las víctimas españolas del nazismo, en la divulgación histórica y en la lucha activa contra los discursos de odio contemporáneos. Su presidente, Juan Manuel Calvo, ha recogido el premio en un acto que ha reunido a representantes institucionales, entidades memorialistas y los padres del joven antifascista valenciano asesinado en 1993 por un grupo de ultraderecha.

Tras la polémica que saltó en verano, cuando la familia de Guillem Agulló denunció que se había enterado por la prensa de que el Govern no entregaría este premio en 2025, su padre y su madre han acudido al evento, que finalmente se ha mantenido, y han agradecido su celebración. "Tenemos paz, ya no lloramos, estamos reconciliados con nuestra gente, con vosotros", ha declarado el padre, Guillem Agulló. "No conseguiremos que ellos [la extrema derecha] lleguen donde no queremos que lleguen", ha exclamado, lamentando que el "fascismo" siga arraigado en la Comunitat Valenciana, gobernada por el PP con el apoyo de Vox.

La lucha contra la extrema derecha

La ceremonia ha estado presidida por el president del Parlament, Josep Rull, acompañado por la consellera d’Igualtat i Feminisme, Eva Menor, quien, tras la polémica de la familia, rectificó y dijo que fue un "malentendido". "Su memoria nos recuerda que la violencia política no es cosa del pasado, es una herida abierta que solo podemos sanar con verdad, justicia y con la voluntad de reparar y no querer olvidar", ha dicho Menor. La titular de Feminisme ha advertido de que la "extrema derecha" avanza y "pone en peligro" la convivencia y las instituciones. "En momentos así, su figura [Agulló] sirve de faro; la mejor herramienta es la democracia y nuestra humanidad", ha añadido.

El presidente del Parlament, Josep Rull. / ACN

El exdiputado de la CUP, David Fernàndez, también ha intervenido en el acto en calidad de jurado de este premio, junto a Özgür Günes. "Lo asesinaron solo por ser antifascista, de izquierdas e independentista", ha afirmado, visiblemente emocionado, citando también a Pablo Hasél, tras advertir que la extrema derecha nunca se ha ido de España, ni siquiera con el fin del fascismo. Desde la muerte de Agulló, el caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra el fascismo y contra la impunidad de los crímenes de odio, una lucha que este viernes, un día después de celebrarse los 50 años de la muerte de Francisco Franco, tiene un especial valor, como ha recordado Fernàndez.

De las Corts Valencianas al Govern catalán

El premio que lleva su nombre, al que desde 2024 se añadió también el de la familia Salvador, busca precisamente reconocer a personas o colectivos comprometidos con la defensa de los derechos humanos, la justicia social y la lucha contra el odio ideológico. Su simbolismo estuvo a punto de hacer desaparecer el galardón hace dos años. Creado en 2016 en la Comunitat Valenciana, el premio se había entregado anualmente hasta que el Gobierno autonómico del PP, presionado por Vox, decidió suprimirlo en 2024. Fue entonces cuando la Generalitat, bajo el mandato de Pere Aragonès (ERC), presente en el acto, asumió la organización con el objetivo de preservar el espíritu del reconocimiento.

Rull ha dedicado unos minutos de su discurso a agradecer a Aragonès que recuperara este premio de forma provisional, hasta que sea la Generalitat Valenciana quien lo otorgue. "Los que estamos aquí sabemos que lo debería otorgar las Corts Valencianes, pero un pacto de la vergüenza lo ha impedido", ha lamentado el presidente del Parlament. Algo que recuerda por qué el legado de Agulló sigue más vivo que nunca. "Su recuerdo y su figura se han transformado en la lucha continua contra el fascismo, el nazismo y los discursos de odio y discriminación, contra esta corriente tan devastadora y profundamente deshumanizadora", ha declarado.