Condena a Álvaro García Ortiz
Feijóo centrará la sesión de control a Sánchez en la condena al fiscal general
Servimedia
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, preguntará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de control al Ejecutivo del próximo miércoles en el Congreso “quién va a pedir perdón a los españoles”, una vez que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, haya sido condenado por revelación de secretos.
Fuentes populares recuerdan que Sánchez fue quien dijo que mucha gente había pedido la dimisión de García Ortiz sin pruebas y con falsas acusaciones y bulos, lanzando en su día la pregunta de “¿quién va a pedir disculpas, quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado?”.
Hace casi dos semanas, Sánchez defendió en una entrevista en ‘El País’ que la sentencia tendría que ser exculpatoria, insistiendo en la inocencia del fiscal general: "Es inocente y tras lo escuchado esta semana, más aún. Se impondrá la verdad”, dijo.
El PP considera que este lenguaje es “impropio de un presidente del Gobierno” y se traducen en “intromisiones de inusitada gravedad en las funciones del Poder Judicial”. Por ello, Feijóo quiere que Sánchez responda en sede parlamentaria quién considera ahora que debe pedir “perdón a los españoles”.
“Quien tiene que pedir disculpas a la Justicia y a la ciudadanía es el propio Pedro Sánchez por nombrar a este fiscal, utilizarlo para sus intereses y manosear de forma tan burda las instituciones”, se responden las mismas fuentes.
El PP insiste en que Sánchez debe dimitir por “la responsabilidad política de designar a García Ortiz, “mantenerle en el cargo cuando fue imputado, sostener su inocencia y criticar al Supremo”.
- Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana
- La asociación catalana del terrorismo pide al TJUE que se dirija a la Audiencia Nacional antes de pronunciarse sobre la amnistía de los CDR
- El Gobierno recibe más de 2,4 millones de solicitudes de nacionalidad por la 'ley de nietos
- España entra en la carrera mundial por el GaN, el compuesto que multiplica la potencia de armas y radares
- Illa entrega el Premio Blanquerna a García Montero: 'Somos mayoría quienes creemos en el entendimiento
- Encuesta CIS: El PP se recupera y recorta distancias con el PSOE tras la ruptura de Junts con el Gobierno
- El Supremo condena a dos años de inhabilitación al fiscal general por revelación de datos reservados de González Amador
- Indra muestra a Zelenski sus cuatro principales sistemas de defensa en plena gira del presidente ucraniano para captar ayuda europea