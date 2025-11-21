El dueño de El Ventorro asegura que Mazón salió sin jersey del restaurante

Carlos Mazón llegó el 29 de octubre con camisa y chaqueta y se fue "igual que entró". Es una de las afirmaciones que ha señalado el propietario de El Ventorro, Alfredo Romero, local en el que comió el 'president' de la Generalitat en funciones el día de la dana, hace más de un año, con la periodista Maribel Vilaplana, según ha indicado el abogado de Ciudadanos, acusación popular y particular en la causa, Eduardo García Ontiveros después de la declaración de Romero.

Según ha explicado García Ontiveros ante los medios de comunicación a las puertas del juzgado después de la declaración de Romero y en un descanso de la de Juanfran Pérez Llorca, el propietario de El Ventorro ha indicado ante la jueza que Mazón llegó el 29 de octubre primero al establecimiento, sobre las 14:15-14:30 horas y estuvo esperando en el reservado en el que comieron unos 15-20 minutos hasta que llegó Vilaplana, casi sobre las tres de la tarde.

En este sentido, García Ontiveros ha indicado que hasta este viernes pensaban que el reservado en el que comieron era una "sala grande" por la declaración que había dado Vilaplana en su momento, sin embargo, el hostelero ha explicado que no, que el reservado era una sala más bien pequeña donde solo había una mesa ovalada para cinco comensales. Esta sala se encontraría en la segunda planta y se utilizaría solo por el restaurante para clientes VIP.

Asimismo, otro de los datos que ha incidido el abogado de Ciudadanos que ha dicho Romero en su declaración ante la jueza es que Mazón se fue "igual que entró" en cuanto a su vestimenta. Ha especificado que llegó con camisa y chaqueta y que salió igual. Esta declaración chocaría con lo dicho hasta ahora por el 'president' de la Generalitat en funciones que aseguró que se había puesto un jersey que llevaba en la mochila porque tenía frío, la misma vestimenta con la que llegó al Cecopi a las 20:28 horas.

Confirma las horas

El hostelero, de dilatada trayectoria, ha llegado a las 9:15 horas a los Juzgado de Catarroja ya que estaba citado a declarar a las 9.30 horas de la mañana. A partir de las 11.30 horas será el turno de Juanfran Pérez Llorca, número dos de Carlos Mazón en el Partido Popular y en las Corts, y candidato a sustituirlo a partir del 27 de noviembre, Vox mediante.

Alfredo Romero ha confirmado que tanto Mazón como Vilaplana abandonaron el local entre las 18.30 y las 19 horas, como muy tarde, ha explicado, según fuentes conocedoras de su declaración. El interrogatorio se ha iniciado, como es habitual, con las preguntas de la jueza, Nuria Ruiz Tobarra. El restaurador ha confirmado que la reserva se hizo dos o tres días antes desde la Generalitat, aunque no recordaba por partequién.

Citados el 5 de noviembre

La magistrada decidió citar a Romero y Pérez Llorca en un auto dictado el 5 de noviembre, en el que acordó escuchar en calidad de testigos, por tanto obligados a decir verdad, a todo el núcleo duro de Mazón en el partido y en el Palau de la Generalitat. Además de Juanfran Pérez Llorca, la jueza de la dana decidió convocar al secretario autonómico del gabinete del presidente y Comunicación de la Generalitat, José Manuel Cuenca (el próximo en declarar el 26 de noviembre). También se citó, aún sin fecha, al secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat, Cayetano García; al director general de Comunicación y Promoción Institucional, Francisco González; al asesor de Mazón pagado por el PPCV Josep Lanuza, y a la jefa de prensa de Mazón Maite Gómez. Y también al propietario del restaurante El Ventorro. Las comparecencias las solicitaron las acusaciones populares que ejercen el PSPV-PSOE, bajo la dirección letrada de Nuria de Antonio, y Ciudadanos, representados por Mamen Peris y Eduardo García-Ontiveros.

Las partes no pueden preguntar directamente por lo que hizo o dejo de hacer Carlos Mazón durante la sobremesa en El Ventorro, porque está aforado, pero la jueza, el fiscal y los abogados de las acusaciones y defensas sí pueden interrogar a los testigos sobre el intercambio de llamadas y detalles del entonces presidente de la Generalitat y Salomé Pradas, consellera de Justicia e Interior y mando único de la emergencia desde que a las 15 horas se decretó el nivel 2 del plan especial de inundaciones.