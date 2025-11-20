Vuelve voluntariamente a la cárcel el preso fugado este lunes de Quatre Camins

El preso que se fugó este lunes durante una salida programada del centro penitenciario Quatre Camins, ubicado en La Roca del Vallès (Barcelona), ha reingresado a prisión voluntariamente este jueves, según informa el Govern en un comunicado. El interno manifestó encontrarse mal al salir del centro y aprovechó el momento para subir a una furgoneta que le estaba esperando.

El fugado iba a participar junto con otros internos y dos educadoras en una visita programada en Granollers (Barcelona).

Los Mossos recibieron el aviso de esta fuga poco después de las 9 horas del lunes 17 de noviembre, por lo que activaron un dispositivo policial especial para tratar de localizar y detener al preso huido.

Después de tres días huido, el recluso, que cumple condena hasta el 27 de julio de 20232 por un robo con violencia e intimidación, ha regresado este jueves de forma voluntaria a la prisión. El hombre cumple una condena por un delito de robo con fuerza e intimidación, y está previsto que salga en libertad definitiva el 27 de julio de 2032.

El Departamento de Justicia subraya que estas visitas programadas para los presos son un recurso de acercamiento social que está previsto en el reglamento y que tienen una tasa de fracaso que no llega al 0,7 %.