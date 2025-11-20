Almeida reacciona a la condena al fiscal general: "El que debe perseguir delitos, condenado por cometerlos. Sanchismo en estado puro"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha sido el primer dirigente madrileño en reaccionar a la condena al fiscal general del Estado por revelación de secretos contra el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El Tribunal Supremo ha condenado a Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación, a una multa de 12 meses y a indemnizar con 7.2000 a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por revelar datos confidenciales.

"El que debe perseguir delitos, condenado por cometerlos. Sanchismo en estado puro", se ha pronunciado el dirigente madrileño a través de su cuenta en la red social X.

El PSOE madrileño, "prudente"

Por su parte, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE-M, Óscar López, ha evitado valorar la condena a García Ortiz hasta conocer la sentencia. "Cuando lo lea lo valoraré. Déjeme que lo conozca. Voy a morderme la lengua y voy a ser prudente", ha trasladado López a los medios de comunicación tras su intervención en la IV edición del foro de reflexión 'Metafuturo', organizado por Atresmedia, en el Ateneo de Madrid.

Juan Lobato, diputado del PSOE de Madrid en la Asamblea y exsecretario general del PSOE de Madrid, se ha mostrado con prudencia ante los medios en los pasillo de la Asamblea de madrid tras conocerse el fallo del Alto Tribunal. Lobato respeta "lo que diga la sentencia es lo que habrá que respetar" y así espera que lo hagan "todos los actores" instituciones y políticos.

"Quien pueda hacer, que haga", han sido las palabras de Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid. "Y mientras el 'ciudadano particular' se ha comprado un segundo ático con el dinero defraudado y las comisiones cobradas de Quirón, en el que también vivirá la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha añadido también en X.