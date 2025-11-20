Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tras la decisión del TC

Torra rechaza que se le aplique la amnistía: "Solo aspiro a ganar las demandas en el TEDH"

El TC avala la aplicación de la amnistía a todas las causas pendientes en el TSJ catalán

El expresidente de la Generalitat Quim Torra, en una imagen de 2020.

El expresidente de la Generalitat Quim Torra, en una imagen de 2020. / Andreu Dalmau

EFE

EFE

Barcelona
El expresidente de la Generalitat Quim Torra ha rechazado este jueves que se le aplique la ley de amnistía después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya dado vía libre para que se beneficie: "Lo único a lo que aspiro es a ganar las demandas que he presentado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)", ha dicho en X.

El expresident ha salido al paso así de la decisión del TC, que este mediodía ha rechazado las tres cuestiones de inconstitucionalidad que le planteó el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre la ley de amnistía y que dejaron en suspenso su tramitación para Torra, el exconseller de ERC Bernat Solé y el exdiputado de la CUP Pau Juvillà, todos ellos condenados por desobediencia.

"Ni la he pedido, ni la quiero. Desobedecí una orden injusta e ilegal. Lo único a lo que aspiro es a ganar las demandas que he presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos", ha expresado el expresident.

El tribunal catalán llevó al asunto al TC al entender que la ley supone el "paradigma de un acto legislativo arbitrario" promovido por los propios amnistiados y que además no es ni razonable, ni proporcional ni adecuada.

El Constitucional desestima las tres cuestiones y reitera el aval a la amnistía que dieron las sentencias en las que rechazó el recurso del PP y la cuestión de inconstitucionalidad que elevó el Tribunal Supremo.

El TSJC denunció la "quiebra del derecho a la igualdad" que comporta la amnistía, ante lo que el TC concluye que su reclamación tiene que decaer de manera "sobrevenida" porque en su sentencia sobre la ley del perdón ya quedó claro que se debía aplicar "con las mismas condiciones, límites y requisitos" también a quienes impulsaron actos contrarios a la independencia.

Feijóo insta a Sánchez a dimitir tras la condena al fiscal general, un "peón" en la "operación política" contra Ayuso

El Supremo condena a dos años de inhabilitación al fiscal general por revelación de datos reservados de González Amador

Félix Bolaños declara que no comparten el fallo del juicio al fiscal general del Estado

