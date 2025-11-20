Tras la decisión del TC
Torra rechaza que se le aplique la amnistía: "Solo aspiro a ganar las demandas en el TEDH"
El TC avala la aplicación de la amnistía a todas las causas pendientes en el TSJ catalán
El expresidente de la Generalitat Quim Torra ha rechazado este jueves que se le aplique la ley de amnistía después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya dado vía libre para que se beneficie: "Lo único a lo que aspiro es a ganar las demandas que he presentado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)", ha dicho en X.
El expresident ha salido al paso así de la decisión del TC, que este mediodía ha rechazado las tres cuestiones de inconstitucionalidad que le planteó el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre la ley de amnistía y que dejaron en suspenso su tramitación para Torra, el exconseller de ERC Bernat Solé y el exdiputado de la CUP Pau Juvillà, todos ellos condenados por desobediencia.
"Ni la he pedido, ni la quiero. Desobedecí una orden injusta e ilegal. Lo único a lo que aspiro es a ganar las demandas que he presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos", ha expresado el expresident.
El tribunal catalán llevó al asunto al TC al entender que la ley supone el "paradigma de un acto legislativo arbitrario" promovido por los propios amnistiados y que además no es ni razonable, ni proporcional ni adecuada.
El Constitucional desestima las tres cuestiones y reitera el aval a la amnistía que dieron las sentencias en las que rechazó el recurso del PP y la cuestión de inconstitucionalidad que elevó el Tribunal Supremo.
El TSJC denunció la "quiebra del derecho a la igualdad" que comporta la amnistía, ante lo que el TC concluye que su reclamación tiene que decaer de manera "sobrevenida" porque en su sentencia sobre la ley del perdón ya quedó claro que se debía aplicar "con las mismas condiciones, límites y requisitos" también a quienes impulsaron actos contrarios a la independencia.
- La asociación catalana del terrorismo pide al TJUE que se dirija a la Audiencia Nacional antes de pronunciarse sobre la amnistía de los CDR
- El empresario que colaboró con 'la fontanera del PSOE': 'García Castellón, en lo que a mí respecta, no va a tener un retiro tranquilo
- El Gobierno recibe más de 2,4 millones de solicitudes de nacionalidad por la 'ley de nietos
- España entra en la carrera mundial por el GaN, el compuesto que multiplica la potencia de armas y radares
- El empresariado catalán toma distancia de Junts tras la ruptura con el PSOE, pero la minimiza: 'Es pura gesticulación
- Los forenses que examinaron a Jordi Pujol concluyen que 'no está en condiciones' de ser juzgado
- Illa entrega el Premio Blanquerna a García Montero: 'Somos mayoría quienes creemos en el entendimiento
- Encuesta CIS: El PP se recupera y recorta distancias con el PSOE tras la ruptura de Junts con el Gobierno