Puigdemont, en el aniversario de la muerte del dictador: "Fake news, Franco no ha muerto"

Concidiendo con el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha aprovechado para denunciar que una parte de la herencia de aquella época sigue vigente. Puigdemont ha colgado en su cuenta de Instagram un vídeo en el que se ve una toga judicial y en el que se puede leer el mensaje: "Fake news, Franco no ha muerto". Posteriormente, a través de la red X, ha añadido que el "atado y bien atado" de Franco actualmente se ha traducido en un "togado y bien togado".

El también líder de Junts ha usado así la efeméride para recordar su situación judicial. Ocho años después del 2017, aún no le ha sido aplicada la amnistía y no puede regresar a Catalunya sin arriesgarse a ser detenido. "A pesar de medio siglo de propaganda hablando de una transición modélica, el franquismo sigue ahí, como el dinosaurio de Monterroso", ha sostenido, al tiempo que ha tachado de "farsa" y de "fantasía" hablar de "evolución ejemplar de la dictadura a la democracia".

"Hoy los propagandistas de un lado y del otro, todos con sus diarios y tertulias de referencia, sus premios literarios y sus giras internacionales por los Cervantes de todo el mundo, se rendirán homenaje mutuamente explicando que la muerte de Franco en la cama, con el Rey que él eligió a punto de ser coronado y con la garantía de que sus crímenes quedarían impunes, fue una victoria épica de la democracia", ha rematado.

También se ha pronunciado sobre la muerte del dictador el actual president de la Generalitat, Salvador Illa. En un mensaje en la red social X, Illa ha afirmado que "la democracia no es ningún regalo" y ha pedido "defenderla y ejercerla cada día". "La muerte del dictador Franco, hace ahora 50 años, abría un futuro de esperanza. Nuestro deber es recordar a todos los que se sacrificaron para que hoy podamos vivir en democracia", ha añadido.