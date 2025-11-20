Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Condena

El PP, tras la condena del Supremo a García Ortiz, ironiza: “El primer agraciado es el fiscal general del Estado”

Feijóo realizará una declaración institucional

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ofrece una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 21 de octubre de 2025, en Madrid (España).

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ofrece una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 21 de octubre de 2025, en Madrid (España). / Jesús Hellín - Europa Press

Mariano Alonso Freire

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La primera reacción del Partido Popular (PP) a la condena de inhabilitación para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha llegado por parte de su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, quien tirando de ironía en un mensaje en X se ha referido al “primer agraciado”, tras compartir un pantallazo con una lista de los dirigentes socialistas o vinculados al Gobierno que están imputados. La imagen en cuestión, que simula una clasificación deportiva, visualiza a diez personas, por este orden: Begoña Gómez; Isabel Pardo de Vera (ex presidenta de Adif); Koldo García; José Luis Ábalos; Santos Cerdán; 'El Hermano', en referencia a David Sánchez Pérez-Castejón; Leire Díez; Miguel Ángel Gallardo, líder y candidato del PSOE de Extremadura; el propio García Ortiz y en último lugar 'Tito Berni', el ex diputado canario del PSOE al que precisamente Santos Cerdán obligó a renunciar a su acta de parlamentario tras su implicación en el caso Mediador.

Poco después, se pronunció en la misma red social el secretario general de los populares, Miguel Tellado, quien se refirió a las palabras de Pedro Sánchez en su día preguntándose quién pediría perdón al fiscal general ante una eventual sentencia absolutoria por parte del Tribunal Supremo (TS). Él mismo se contestó: "Nadie, señor Sánchez. Quien tiene que pedir perdón es usted a los españoles por perturbar la normalidad democrática de este país. Debe seguir el camino de su fiscal general. La inhabilitación de Álvaro García Ortiz inhabilita al presidente del Gobierno a seguir". Todo ello mientras el PP anunciaba una declaración institucional del propio Alberto Núñez Feijóo en la sede central del partido en Génova.

Desde Vox se reclamaban elecciones e igualmente se pregunta a Sánchez "quién pedirá ahora perdón a los españoles por las mentiras de este Gobierno". El secretario general del grupo parlamentario de Vox, José María Figaredo, ha comparecido de urgencia en el Congreso de los Diputados tras conocerse la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Figaredo ha reclamado la convocatoria anticipada de elecciones generales y, parafraseando al propio Sánchez, quien auguró que se pediría perdón al fiscal general ante una eventual absolución, ha afirmado en tono de interrogación retórica: "¿Quién va a pedir perdón a los españoles? ¿va a salir Sánchez a pedir perdón? ¿va a salir el fiscal? quién les pedirá ahora perdón a los españoles por las mentiras de este Gobierno", ha concluido.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La asociación catalana del terrorismo pide al TJUE que se dirija a la Audiencia Nacional antes de pronunciarse sobre la amnistía de los CDR
  2. El empresario que colaboró con 'la fontanera del PSOE': 'García Castellón, en lo que a mí respecta, no va a tener un retiro tranquilo
  3. El Gobierno recibe más de 2,4 millones de solicitudes de nacionalidad por la 'ley de nietos
  4. España entra en la carrera mundial por el GaN, el compuesto que multiplica la potencia de armas y radares
  5. El empresariado catalán toma distancia de Junts tras la ruptura con el PSOE, pero la minimiza: 'Es pura gesticulación
  6. Los forenses que examinaron a Jordi Pujol concluyen que 'no está en condiciones' de ser juzgado
  7. Illa entrega el Premio Blanquerna a García Montero: 'Somos mayoría quienes creemos en el entendimiento
  8. Encuesta CIS: El PP se recupera y recorta distancias con el PSOE tras la ruptura de Junts con el Gobierno

La jueza de la dana pide a la Generalitat valenciana las imágenes de la entrada de Carlos Mazón en el Centro de Emergencias el 29-O

Directo | El fiscal general del Estado, condenado a dos años de inhabilitación, última hora y reacciones

Directo | El fiscal general del Estado, condenado a dos años de inhabilitación, última hora y reacciones

Las acusaciones populares piden 30 años de cárcel para Ábalos y Koldo por los contratos de mascarillas y que Pedro Sánchez declare en el juicio

Las acusaciones populares piden 30 años de cárcel para Ábalos y Koldo por los contratos de mascarillas y que Pedro Sánchez declare en el juicio

El Supremo condena a dos años de inhabilitación al fiscal general por revelación de datos reservados

El Supremo condena a dos años de inhabilitación al fiscal general por revelación de datos reservados

El Supremo condena a dos años de inhabilitación al fiscal general por revelación de datos reservados

El PP, tras la condena del Supremo a García Ortiz, ironiza: “El primer agraciado es el fiscal general del Estado”

El PP, tras la condena del Supremo a García Ortiz, ironiza: “El primer agraciado es el fiscal general del Estado”

El Gobierno "no comparte" la condena al fiscal general y prepara ya su relevo para "los próximos días"

El Gobierno "no comparte" la condena al fiscal general y prepara ya su relevo para "los próximos días"

El Gobierno conmemorará la muerte de Franco con seis actos en Catalunya: "Aquí se vivió con especial intensidad la represión"

El Gobierno conmemorará la muerte de Franco con seis actos en Catalunya: "Aquí se vivió con especial intensidad la represión"