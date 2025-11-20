El Parlament insta al Govern a presentar los presupuestos y vuelve a rechazar un concierto económico

El Parlament ha rechazado este jueves una nueva moción de Junts que reclamaba un concierto económico, pero ha validado instar al Govern a presentar los presupuestos para el próximo año. El texto sometido a votación por parte de los posconvergentes llega después de que este lunes la vicepresidenta María Jesús Montero anunciara en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que no presentaría el nuevo sistema de financiación hasta principios del próximo año. Un hecho que, para Junts, es una "enmienda a la totalidad" tanto al PSC como a ERC, que durante la investidura de Salvador Illa habían pactado que esta propuesta estaría a principios del pasado verano. Así lo ha afirmado el diputado Toni Castellà, que también ha aprovechado para acusar al Govern de "ocupar el poder, pero no ejercerlo" al no presentar las cuentas.

La apuesta de Junts a favor de un concierto económico solo ha recibido el apoyo de ERC, aunque su diputado Albert Salvadó ha pedido a la formación liderada por Carles Puigdemont que entre en el diálogo sobre el nuevo modelo de financiación y que no se quede en el "todo o nada", achacándoles así su posición de máximos. Junts ha reiterado en más de una ocasión que su condición para entrar en las negociaciones sobre la financiación es que se publiquen las balanzas fiscales -que el Govern ya ha anunciado que publicará con el proyecto de cuentas públicas-, que se cumplan las inversiones presupuestadas y no ejecutadas y que el nuevo modelo sea un concierto económico similar al de Euskadi, lo que equivale a dejar a Catalunya fuera de la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca).

Los Comuns, la CUP y Aliança Catalana se han abstenido en la propuesta de modelo de financiación de Junts, mientras que el resto de partidos, PSC, PP y Vox, han votado en contra. en cambio, el punto que apresuraba al Govern a aprobar las cuentas ha sido aprobado con los votos de Junts, PP, Vox y Aliança Catalana, mientras que el resto de partidos se han abstenido; y el texto que pedía que la publicación de las balanzas fiscales ha sido aprobado por todos los partidos, incluido el PSC, menos PP y Vox.

Además, durante el debate parlamentario, varios partidos han reprochado a Junts que reclame la presentación de las cuentas públicas cuando no están dispuestos a negociarlas ni a aprobarlas. "No quieren evaluarlos, sino gozar de tumbarlos", ha denunciado el republicano Salvadó, que ha recordado que Junts no ha aprobado ningún presupuesto desde la oposición. También se ha referido a esta circunstancia el socialista Jordi Riba, que ha comparado la actitud de los posconvergentes con la de un niño que "o le dejan jugar o pincha la pelota". David Cid, de los Comuns, ha aprovechado la moción para pedir al Govern que cumpla los pactos pedientes para que su partido negocie las cuentas y ha afeado a Junts que no "a cada pleno" presenten una moción con los mismos términos, una apreciación que también ha hecho la cupaire Laure Vega. El PP, por su parte, ha reprochado a Junts no haber incluido ninguna mención sobre fiscalidad.