El Parlament reclama realojar a la policía y convertir la comisaría de Via Laietana en un lugar de memoria

La decisión del Gobierno de convertir la Jefatura Superior de Policía de Via Laietana en un lugar de memoria democrática no contenta prácticamente a ningún partido -la mayoría lo considera insuficiente y otros, como PP y Vox, lo rechazan- y mucho menos a las entidades memorialistas. Este jueves, la mayoría del hemiciclo ha vuelto a exhibir su descontento ante el hecho de que este reconocimiento a la represión del franquismo y a las torturas perpetradas ahí se limite a la colocación de una placa. Junts, ERC, Comuns, CUP y Aliança Catalana han votado a favor de una moción que exige el desalojo de la policía de ese espacio y su transferencia a la Generalitat. Una petición que ha prosperado gracias a la abstención necesaria del PSC, partido del Govern, y que coincide con el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco.

La polémica sobre este asunto hace meses que sobrevuela, pues estos partidos consideran que no puede haber "reparación" sin dedicar ese espacio "íntegramente" -como señala la moción- al recuerdo de las víctimas, algo que también refuerzan las entidades memorialistas. Sin embargo, el Govern no comparte esa visión y considera que es "compatible" que Via Laietana sea un espacio de memoria democrática y, al mismo tiempo, mantenga su uso policial, pues este cuerpo no tiene "connotación franquista". Así lo ha expresado el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, poco después del debate en el pleno. "Es un tema sensible y nos parece razonable y oportuno que aparezca en el debate", ha asegurado Espadaler, tras añadir que el Govern "está abierto y dispuesto" a escuchar medidas para la "resignificación" de la comisaría.

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, en rueda de prensa en el Parlament. / ACN

En realidad, es el Ejecutivo central, a quien pertenece el edificio, quien puede mover ficha en este asunto, pero la triple alianza socialista entre Moncloa, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona deja poco margen al PSC para oponerse a la permanencia de la policía. Los socialistas se han abstenido, aun cuando su votación en contra habría logrado frenar esta iniciativa, aunque sumando sus votos a los de PPC y Vox. Desde el grupo liderado por Ferran Pedret no querían dar esa imagen. Por ello, antes de la votación, Espadaler ya ha rebajado la tensión: "Desde el Govern seremos respetuosos con la votación que derive de la posición del grupo parlamentario del PSC".

Antes de la votación, los diputados que han debatido la moción y han votado a favor de este punto han pedido de forma unánime a los socialistas que reconsideren la decisión y entiendan la necesidad de que el uso del edificio sea únicamente en memoria de las víctimas y como símbolo de rechazo y condena a la represión que se vivió. "Hoy la mejor forma de rendir homenaje a los que lucharon por la democracia es que el Parlament apruebe por mayoría que Via Laietana debe ser íntegramente un espacio de memoria", ha espetado Andrés García Berrio, de los Comuns, partido que ha presentado la moción, coincidiendo con los 50 años de la muerte de Franco.

"Justicia, verdad y reparación"

También Junts se ha unido al reclamo. "No tiene sentido que no estemos de acuerdo en que haya símbolos franquistas que deban retirarse; hay muchas soluciones, tenéis todas las palancas, os lo pido como acto de justicia, verdad y reparación", ha espetado Francesc Dalmases, dirigiéndose al conseller Espadaler. A estos tres términos -justicia, verdad y reparación- se ha referido Ester Capella, de ERC, que también ha hecho lo propio con Via Laietana: "Es una indignidad que debamos seguir reclamando que sea un espacio de memoria", ha achacado al Govern la exconsellera de Justícia.

Jéssica Albiach y David Cid Colomer, del grupo parlamentario dels Comuns, durante la sesión de control en el Parlament de Catalunya. / Zowy Voeten / EPC

"Sin políticas de memoria democrática no tenemos presente ni futuro; un pueblo sin memoria no se conoce y donde no hay memoria no hay justicia", ha añadido Capella, tras recriminar que las instituciones lleguen "tarde" en las políticas de reparación. Unas palabras similares a las que ha pronunciado a renglón seguido Pilar Castillejo, presidenta del grupo parlamentario de la CUP. "El franquismo no acabó en 1975, se adaptó para sobrevivir y hemos llegado tarde; no es suficiente aplicar la ley [en tramitación] porque la permanencia del franquismo es profunda y estructural", ha declarado. "Si no hacemos memoria, el franquismo avanza", ha zanjado la anticapitalista.

Pese a las interpelaciones directas al conseller -que más tarde ha expresado su posición- y al PSC, el líder de filas en el Parlament, en su intervención, ha echado balones fuera y ha apelado a la necesidad de unir a todas las fuerzas "democráticas" por la "obligación moral" de superar "los matices y diferencias" frente al "auge de los autoritarismos". "El fenómeno que nos debe preocupar es el resurgir de la extrema derecha", ha enfatizado.

La oposición de PPC y VOX

Y ha sido precisamente Vox quien, en su turno, ha tildado de "borrio legislativo" la ley de memoria democrática y la moción. Su diputado Rafael Villafranca ha acusado al resto de partidos de querer "cambiar la historia e imponer un relato oficial a la sociedad" con "adoctrinamiento" y ha obviado hacer cualquier referencia al 50 aniversario de la muerte de Franco.

Con un discurso similar, el PP catalán ha trasladado su propia batalla contra la resignificación de Via Laietana al Parlament, después de presentar alegaciones al Gobierno para blindar el uso policial y exigir que se convierta en espacio de memoria para las víctimas de terrorismo. "Ustedes tienen una memoria sectaria, selectiva e interesada", ha dicho el diputado Alberto Villagrasa, que, pese al foco que la mayoría de fuerzas ha puesto hoy en el franquismo, ha optado por atacar al comunismo: "Si alguien tiene que pedir perdón primero es el comunismo; usan cualquier cosa para blanquearlo, como en Via Laietana".