El Govern se fija como reto fortalecer la memoria democrática entre los jóvenes: "Es una exigencia democrática y un deber ético"

El Govern reivindica la memoria histórica como piedra angular de la democracia, medio siglo después del fin del franquismo y del inicio de la transición, con la mirada puesta en las nuevas generaciones y frente al avance de la extrema derecha. El president Salvador Illa ha pedido defender y ejercer la democracia "cada día", en lo que considera un deber para recordar a aquellos que se sacrificaron para conseguirla. En un apunte en X, con motivo de la conmemoración de la muerte del dictador Francisco Franco, que este jueves hace 50 años, ha asegurado que con su fallecimiento se abrió un "futuro de esperanza". "La muerte del dictador Franco, hace 50 años, abría un futuro de esperanza. Nuestro deber es recordar a todos los que se sacrificaron para que hoy podamos vivir en democracia. La democracia no es ningún regalo: hay que defenderla y ejercerla cada día", ha expresado.

En declaraciones a los periodistas desde el Parlament, el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha reivindicado el valor de la democracia tras la muerte del dictador y el actual estado de los "derechos y libertades", pero también ha recordado que para Catalunya significó la recuperación de las instituciones propias de autogobierno, que considera "el pilar de la justicia". Aun así, y pese a reconocer que el Govern lleva años trabajando y legislando en favor de la memoria democrática, el conseller ha admitido que comparte lo que las entidades memorialistas y algunos partidos lamentan: que la ley de memoria democrática, actualmente en trámite parlamentario, así como muchas de sus políticas, "llegan tarde".

Una de las consecuencias de la tardanza en la búsqueda de "justicia, verdad y reparación" de lo que supuso el franquismo en la sociedad es que cada vez más jóvenes se distancian de los valores democráticos, como muestran las encuestas. Un estudio reciente del CIS indica que uno de cada tres menores de edad ve con buenos ojos a Franco y que el 20 % de los jóvenes entre 18 y 24 años considera que el franquismo fue "bueno o muy bueno". "Son encuestas que nos preocupan", ha declarado Espadaler, que ha hecho un llamamiento a todos los actores implicados -desde el mundo educativo, el resto de formaciones políticas y la sociedad- para ofrecer a la sociedad juvenil "herramientas, conocimiento y testimonio", que permitan "tomar conciencia" del valor de la democracia y de los "costes humanos" que supuso alcanzarla. "Es un reto para los demócratas y para el país […] una exigencia democrática y un deber ético", ha enfatizado.

Los jóvenes y la educación

Consciente de que es un tema delicado y del cual la extrema derecha saca rédito electoral entre los sectores más jóvenes, el conseller ha dejado claro que no se trata de "criminalizar"a los jóvenes, sino de usar la memoria democrática como antídoto frente a planteamientos que se alejan de esos valores. En este sentido, al trabajar para "no repetir" los pasos del pasado que llevaron, como al resto de Europa, al autoritarismo, Espadaler ha puesto en el centro a las entidades memorialistas, a las que ha agradecido su labor y su "exigencia" con el Govern para que no se vuelvan a cometer errores; al mundo local, con quien la Generalitat encuentra una "complicidad" necesaria en su labor por la reparación; y al mundo educativo, por su papel clave en la transmisión de la historia a las nuevas generaciones. "Demasiadas veces, el capítulo de la República, el franquismo y la transición queda al final de curso y no se profundiza con la atención que merece", ha lamentado.

Medio siglo después de la muerte del dictador, el titular de Justícia ha querido transmitir que todavía hoy nuestra democracia -"como todas", ha deslizado— tiene margen de mejora y requiere la implicación total de las "fuerzas democráticas". "La democracia no fue un regalo, no nos vino dada, fue luchada, difícil y dolorosa", ha afirmado. Por eso ha reiterado que la "mirada" del Govern está puesta en "las nuevas generaciones" y en preservar una democracia que, ha advertido, está "amenazada dentro y fuera". Por ello, ha apelado al "consenso entre demócratas, cada uno con su acento".