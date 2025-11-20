Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tras una neumonía

El médico de Pujol asegura que el expresident recibirá el alta el viernes

El juicio al político por presuntamente ocultar dinero en cuentas en Andorra arranca el próximo lunes y declarará por videoconferencia

Archivo - El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, en una imagen de archivo

Archivo - El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, en una imagen de archivo / Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

Redacción

Barcelona
El médico personal del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, el doctor Jaume Padrós, ha asegurado este jueves que prevé que se dé el alta médica al expresident el viernes dada su evolución "favorable", tras ser ingresado por una neumonía el pasado domingo en la Clínica Sagrada Família de Barcelona.

"Si no hay ningún impedimento esperamos que mañana ya pueda ser dado de alta y pueda ir a su domicilio para continuar el tratamiento y hacer la convalecencia adecuada", ha dicho en una entrevista en 'Ser Catalunya' .

Preguntado por si se podría tener el alta este mismo jueves, ha asegurado que con una persona de 95 años con patologías de Alzheimer se debería actuar -pese a que la evolución sea favorable- "con cierta prudencia".

Sobre el juicio al expresident y parte de su familia por presuntamente ocultar dinero en cuentas en Andorra que arranca el próximo lunes y por el que finalmente declarará por videoconferencia, Padrós ha se ha mostrado "sorprendido" con que Pujol tenga que comparecer tras salir convaleciente de la neumonía.

"Quiero pensar que todo esto se hará de forma cerrada y no pública aunque todo este juicio sea público, pero creo que el respeto por la dignidad de las personas está por encima de cualquier otra coincidencia y pido que esto esté presente porque, más allá de la condición de presidente de la Generalitat, es un ser humano", ha dicho el facultativo.

Bolsas con 120.000 euros, billetes en sobres y armas: los registros del caso mascarillas de Almería se amplían tras 4 años

Francisco Franco: los últimos días antes de su muerte el 20-N, en directo

Las seis veces que Juanma Moreno se enfrentó al caso mascarillas de Almería en el Parlamento: "No escuché nada"

El médico de Pujol asegura que el expresident recibirá el alta este viernes

El guerrillero antifranquista Francisco Martínez, El Quico: “Sin la memoria democrática somos candidatos al error permanente”

Abel Matutes: "No me arrepiento, en absoluto, de haber dado la Medalla de Oro de Ibiza a Franco"

David Sánchez recusa a los jueces de la Audiencia de Badajoz que lo tienen que juzgar

Una mujer da a luz en el portal de su casa en Madrid

