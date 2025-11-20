Tras una neumonía
El médico de Pujol asegura que el expresident recibirá el alta el viernes
El juicio al político por presuntamente ocultar dinero en cuentas en Andorra arranca el próximo lunes y declarará por videoconferencia
Redacción
El médico personal del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, el doctor Jaume Padrós, ha asegurado este jueves que prevé que se dé el alta médica al expresident el viernes dada su evolución "favorable", tras ser ingresado por una neumonía el pasado domingo en la Clínica Sagrada Família de Barcelona.
"Si no hay ningún impedimento esperamos que mañana ya pueda ser dado de alta y pueda ir a su domicilio para continuar el tratamiento y hacer la convalecencia adecuada", ha dicho en una entrevista en 'Ser Catalunya' .
Preguntado por si se podría tener el alta este mismo jueves, ha asegurado que con una persona de 95 años con patologías de Alzheimer se debería actuar -pese a que la evolución sea favorable- "con cierta prudencia".
Sobre el juicio al expresident y parte de su familia por presuntamente ocultar dinero en cuentas en Andorra que arranca el próximo lunes y por el que finalmente declarará por videoconferencia, Padrós ha se ha mostrado "sorprendido" con que Pujol tenga que comparecer tras salir convaleciente de la neumonía.
"Quiero pensar que todo esto se hará de forma cerrada y no pública aunque todo este juicio sea público, pero creo que el respeto por la dignidad de las personas está por encima de cualquier otra coincidencia y pido que esto esté presente porque, más allá de la condición de presidente de la Generalitat, es un ser humano", ha dicho el facultativo.
- La asociación catalana del terrorismo pide al TJUE que se dirija a la Audiencia Nacional antes de pronunciarse sobre la amnistía de los CDR
- El empresario que colaboró con 'la fontanera del PSOE': 'García Castellón, en lo que a mí respecta, no va a tener un retiro tranquilo
- El Gobierno recibe más de 2,4 millones de solicitudes de nacionalidad por la 'ley de nietos
- España entra en la carrera mundial por el GaN, el compuesto que multiplica la potencia de armas y radares
- El empresariado catalán toma distancia de Junts tras la ruptura con el PSOE, pero la minimiza: 'Es pura gesticulación
- Los forenses que examinaron a Jordi Pujol concluyen que 'no está en condiciones' de ser juzgado
- Illa entrega el Premio Blanquerna a García Montero: 'Somos mayoría quienes creemos en el entendimiento
- Encuesta CIS: El PP se recupera y recorta distancias con el PSOE tras la ruptura de Junts con el Gobierno