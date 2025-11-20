Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

JUICIO AL FISCAL GENERAL | DIRECTO

Directo | El fiscal general del Estado, condenado a dos años de inhabilitación, última hora y reacciones

El tribunal por mayoría le impone también una multa de 7.200 euros y que indemnice con 10.000 a González Amador por daños morales

Álvaro García Ortiz, sale del Tribunal Supremo.

Álvaro García Ortiz, sale del Tribunal Supremo. / José Luis Roca

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

Tono Calleja Flórez

May Mariño

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, a quien ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Los periodistas de este periódico narran en directo la última hora y las reacciones a la sentencia:

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La asociación catalana del terrorismo pide al TJUE que se dirija a la Audiencia Nacional antes de pronunciarse sobre la amnistía de los CDR
  2. El empresario que colaboró con 'la fontanera del PSOE': 'García Castellón, en lo que a mí respecta, no va a tener un retiro tranquilo
  3. El Gobierno recibe más de 2,4 millones de solicitudes de nacionalidad por la 'ley de nietos
  4. España entra en la carrera mundial por el GaN, el compuesto que multiplica la potencia de armas y radares
  5. El empresariado catalán toma distancia de Junts tras la ruptura con el PSOE, pero la minimiza: 'Es pura gesticulación
  6. Los forenses que examinaron a Jordi Pujol concluyen que 'no está en condiciones' de ser juzgado
  7. Illa entrega el Premio Blanquerna a García Montero: 'Somos mayoría quienes creemos en el entendimiento
  8. Encuesta CIS: El PP se recupera y recorta distancias con el PSOE tras la ruptura de Junts con el Gobierno

La jueza de la dana pide a la Generalitat valenciana las imágenes de la entrada de Carlos Mazón en el Centro de Emergencias el 29-O

Directo | El fiscal general del Estado, condenado a dos años de inhabilitación, última hora y reacciones

Directo | El fiscal general del Estado, condenado a dos años de inhabilitación, última hora y reacciones

Las acusaciones populares piden 30 años de cárcel para Ábalos y Koldo por los contratos de mascarillas y que Pedro Sánchez declare en el juicio

Las acusaciones populares piden 30 años de cárcel para Ábalos y Koldo por los contratos de mascarillas y que Pedro Sánchez declare en el juicio

El Supremo condena a dos años de inhabilitación al fiscal general por revelación de datos reservados

El Supremo condena a dos años de inhabilitación al fiscal general por revelación de datos reservados

El Supremo condena a dos años de inhabilitación al fiscal general por revelación de datos reservados

El PP, tras la condena del Supremo a García Ortiz, ironiza: “El primer agraciado es el fiscal general del Estado”

El PP, tras la condena del Supremo a García Ortiz, ironiza: “El primer agraciado es el fiscal general del Estado”

El Gobierno "no comparte" la condena al fiscal general y prepara ya su relevo para "los próximos días"

El Gobierno "no comparte" la condena al fiscal general y prepara ya su relevo para "los próximos días"

El Gobierno conmemorará la muerte de Franco con seis actos en Catalunya: "Aquí se vivió con especial intensidad la represión"

El Gobierno conmemorará la muerte de Franco con seis actos en Catalunya: "Aquí se vivió con especial intensidad la represión"