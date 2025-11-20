El Gobierno conmemorará la muerte de Franco con seis actos en Catalunya: "Aquí se vivió con especial intensidad la represión"

El Gobierno de España ha diseñado varios actos para conmemorar los 50 años de la muerte de Franco y, a través de su delegación en Catalunya, celebrará seis de forma específica en esta comunidad. Serán entre el 22 de noviembre y el 9 de diciembre en Tarragona, Corbera d'Ebre, Barcelona -por partida doble-, Girona y Lleida.

Con estos actos el Gobierno quiere generar "espacios de reflexión colectiva" sobre el recorrido histórico de Catalunya "desde la oscuridad de la dictadura hasta la luz de una sociedad libre, plural y cohesionada". Toda esta agenda de actos se enmarca en la campaña '50 años en libertad' que impulsa desde hace meses el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha defendido que no se trata de celebrar una "efeméride nostálgica", sino de hacer un "ejercicio de pedagogía democrática". "Los 50 años de democracia son una responsabilidad compartida porque la libertad no es automática ni eterna: hay que defenderla, explicarla y vivirla cada dia", ha dicho.

Catalunya fue tierra de resistencia, pensamiento democrático y reconstrucción Carlos Prieto — Delegado del Gobierno en Catalunya

Los actos organizados por la delegación harán especial incidencia en el papel que Catalunya ha tenido en "el relato de la democracia española". "Catalunya vivió con especial intensidad la represión cultural, lingüística y política del franquismo", ha dicho el delegado, que también ha reivindicado que esta comunidad fue "tierra de resistencia, pensamiento democrático y reconstrucción".

Lo que busca la delegación con estos actos, en definitiva, es explicar "qué significa 50 años de libertad para la ciudadanía, especialmente en Catalunya". En la organización también participarán las subdelegaciones del Gobierno en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona.

Lugares simbólicos

En Tarragona, el acto se celebrará el 22 de noviembre en la Torre del Pretori, epicentro de la represión franquista en esta zona. Allí fueron encarceladas 1.350 personas, de las que 691 fueron ejecutadas. Esta provincia también acogerá el día 28 un acto en el Poble Vell de Corbera d'Ebre, localidad que fue bombardeada hasta en 17 ocasiones durante la Batalla del Ebro. Un tercio de su población murió, desapareció o tuvo que exiliarse.

Imagen de archivo del pueblo de Corbera d'Ebre. / Toni Mata / Regió 7

Por su parte, Barcelona acogerá dos eventos. El primero será el 1 de diciembre organizado junto a la Generalitat, en el que se buscará un "diálogo intergeneracional" para acercar a los jóvenes la historia de la dictadura. El segundo, el día 3, será en el Archivo de la Corona de Aragón, en el que se conmemorará el 47 aniversario de la Constitución y al que acudirá la exvicepresidenta del Gobierno y actual presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo.

En Girona, tendrá un enfoque más cultural. Esta ciudad acogerá el 3 de diciembre una exposición itinerante y un debate sobre el papel de la Nova Cançó en la lucha contra el franquismo. En Lleida se hará un acto de reconocimiento y reflexión sobre "el período más oscuro de la ciudad y el reto de construir una convivencia plural".