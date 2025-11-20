En Directo
Última hora al minuto
Francisco Franco: los últimos días antes de su muerte el 20-N, en directo
EL PERIÓDICO reconstruye el minuto a minuto de los 36 días de cruel agonía del dictador en el otoño de 1975
Francisco Franco murió en la cama. En una cama del hospital de La Paz sin haber rendido cuentas por 36 años de dictadura, más tres de guerra civil. Pero muchos vieron una suerte de justicia divina en los 36 días de cruel agonía que precedieron al óbito. Su última foto, intubado hasta el tuétano, fue el colofón de las cinco semanas de truculentos episodios, incluyeron dos infartos, hemorragias masivas y tres operaciones a vida o muerte, algunas en condiciones sórdidas, con los que se trató de alargar artificialmente la vida del hombre que más poder ha detentado en la historia de España.
EL PERIÓDICO reconstruye la cronología de aquellos 36 días de agonía del otoño de 1975 a partir de libros, investigaciones y testimonios que historiadores y periodistas han publicado durante este primer medio siglo de democracia.
El presidente Arias hablará en TVE a las 10.00
TVE anuncia una intervención del presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, a partir de las 10.00 horas.
Primeras páginas de los diarios
Estas son las primeras páginas de los periódicos con la noticia de la muerte de Franco.
El parte médico del fallecimiento
El doctor personal de Franco, Vicente Pozuelo, en nombre de todo el equipo médico que ha atendido al dictador durante su larga agonía, ha emitido el parte oficial del fallecimiento:
"Enfermedad de Parkinson. Cardiopatía isquémica con infarto de miocardio anteroseptal y de cara diafragmática. Úlceras digestivas agudas recidivantes, con hemorragias masivas reiteradas. Peritonitis bacteriana. Fracaso renal agudo. Tromboflebitis íleofemoral izquierda. Bronconeumonía bilateral aspirativa. Choque endotóxico. Paro cardiaco. Madrid, 20 de noviembre de 1975. Firmado: Doctor Vicente Pozuelo Escudero".
RNE anuncia la muerte de Franco
Radio Nacional de España anuncia la noticia: "Su Excelencia el Jefe del Estado, Don Francisco Franco Bahamonde, ha fallecido en la Residencia Sanitaria de 'La Paz' de la Seguridad Social, de Madrid, a las cinco horas y veinticinco minutos del día 20 de noviembre, por parada cardíaca, como episodio final de un shock tóxico por peritonitis".
Por motivos políticos, se consigna que la hora de la muerte ha sido dos horas después de la hora real, las 03.20 horas.
Europa Press da la primicia
Europa Press da la primicia con un teletipo en el que repite tres veces la escueta frase: "Franco ha muerto". Ni TVE ni RNE han confirmado oficialmente la noticia hasta el momento. La información de la agencia ha sido confirmada por el periodista Marcelino Martín.
MUERE FRANCISCO FRANCO
El doctor Vital Aza certifica la muerte de Franco a las 03.20 horas del jueves 20 de noviembre de 1975. Después de dos meses y ocho días de enfermedad y 36 días de agonía, el dictador que ha gobernado España desde 1939 deja de existir.
Masaje cardiaco a la desesperada
El doctor de guardia, Vital Aza, proporciona masaje cardíaco a la desesperada. La muerte de Franco es inminente.
El entorno de Franco se prepara para el fallecimiento
El ayudante militar de guardia ha despertado al comandante Llaneras: “Oye, el caudillo se está muriendo”. Llanera ha avisado al doctor Pozuelo y al ayudante de campo, Antonio Galvis.
El corazón de Franco empieza a pararse
Aparecen los primeros extrasístoles y empieza a alargarse el espacio del electrocardiograma de Franco.
Los médicos desconectan a Franco
Los médicos deciden desconectar los tubos que mantienen con vida a Franco, que lleva sedado ya varias horas. Su hija Carmen entra en la habitación y se despide de su padre. "Tiene la mente muy fría", comenta con lágrimas en los ojos.
- La asociación catalana del terrorismo pide al TJUE que se dirija a la Audiencia Nacional antes de pronunciarse sobre la amnistía de los CDR
- El Gobierno recibe más de 2,4 millones de solicitudes de nacionalidad por la 'ley de nietos
- El delito oculto que puede inhabilitar al fiscal general si no hay prueba para condenarle por filtrar datos de González Amador
- Por qué encarcelar a Cerdán para que no destruya pruebas y dar libertad a Acciona para que lo pueda hacer
- El empresariado catalán toma distancia de Junts tras la ruptura con el PSOE, pero la minimiza: 'Es pura gesticulación
- Los forenses que examinaron a Jordi Pujol concluyen que 'no está en condiciones' de ser juzgado
- El CIS presenta su primera encuesta tras la ruptura de Junts con el Gobierno y la dimisión de Mazón
- No, con Franco no se vivía mejor