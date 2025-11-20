Francisco Franco: los últimos días antes de su muerte el 20-N, en directo

Francisco Franco murió en la cama. En una cama del hospital de La Paz sin haber rendido cuentas por 36 años de dictadura, más tres de guerra civil. Pero muchos vieron una suerte de justicia divina en los 36 días de cruel agonía que precedieron al óbito. Su última foto, intubado hasta el tuétano, fue el colofón de las cinco semanas de truculentos episodios, incluyeron dos infartos, hemorragias masivas y tres operaciones a vida o muerte, algunas en condiciones sórdidas, con los que se trató de alargar artificialmente la vida del hombre que más poder ha detentado en la historia de España.

EL PERIÓDICO reconstruye la cronología de aquellos 36 días de agonía del otoño de 1975 a partir de libros, investigaciones y testimonios que historiadores y periodistas han publicado durante este primer medio siglo de democracia.

Franco recibe en el hospital La Paz de Madrid al presidente del Gobierno Carlos Arias Navarro, en julio de 1974. / Europa Press El presidente Arias hablará en TVE a las 10.00 TVE anuncia una intervención del presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, a partir de las 10.00 horas.

Todos los periódicos matutinos y algunos vespertinos, en ediciones especiales, con las portadas dando la noticia del fallecimiento de Francisco Franco. EFE / EFE Primeras páginas de los diarios Estas son las primeras páginas de los periódicos con la noticia de la muerte de Franco.

El parte médico del fallecimiento El doctor personal de Franco, Vicente Pozuelo, en nombre de todo el equipo médico que ha atendido al dictador durante su larga agonía, ha emitido el parte oficial del fallecimiento: "Enfermedad de Parkinson. Cardiopatía isquémica con infarto de miocardio anteroseptal y de cara diafragmática. Úlceras digestivas agudas recidivantes, con hemorragias masivas reiteradas. Peritonitis bacteriana. Fracaso renal agudo. Tromboflebitis íleofemoral izquierda. Bronconeumonía bilateral aspirativa. Choque endotóxico. Paro cardiaco. Madrid, 20 de noviembre de 1975. Firmado: Doctor Vicente Pozuelo Escudero".

RNE anuncia la muerte de Franco Radio Nacional de España anuncia la noticia: "Su Excelencia el Jefe del Estado, Don Francisco Franco Bahamonde, ha fallecido en la Residencia Sanitaria de 'La Paz' de la Seguridad Social, de Madrid, a las cinco horas y veinticinco minutos del día 20 de noviembre, por parada cardíaca, como episodio final de un shock tóxico por peritonitis". Por motivos políticos, se consigna que la hora de la muerte ha sido dos horas después de la hora real, las 03.20 horas.

Teletipo enviado por la agencia Europa Press el día de la muerte de Francisco Franco / Europa Press Europa Press da la primicia Europa Press da la primicia con un teletipo en el que repite tres veces la escueta frase: "Franco ha muerto". Ni TVE ni RNE han confirmado oficialmente la noticia hasta el momento. La información de la agencia ha sido confirmada por el periodista Marcelino Martín.

Una de las últimas imágenes públicas de Franco / AP MUERE FRANCISCO FRANCO El doctor Vital Aza certifica la muerte de Franco a las 03.20 horas del jueves 20 de noviembre de 1975. Después de dos meses y ocho días de enfermedad y 36 días de agonía, el dictador que ha gobernado España desde 1939 deja de existir.

Masaje cardiaco a la desesperada El doctor de guardia, Vital Aza, proporciona masaje cardíaco a la desesperada. La muerte de Franco es inminente.

El entorno de Franco se prepara para el fallecimiento El ayudante militar de guardia ha despertado al comandante Llaneras: “Oye, el caudillo se está muriendo”. Llanera ha avisado al doctor Pozuelo y al ayudante de campo, Antonio Galvis.

El corazón de Franco empieza a pararse Aparecen los primeros extrasístoles y empieza a alargarse el espacio del electrocardiograma de Franco.