Francisco Franco: los últimos días antes de su muerte el 20-N, en directo

EL PERIÓDICO reconstruye el minuto a minuto de los 36 días de cruel agonía del dictador en el otoño de 1975

Las últimas horas del dictador Francisco Franco.

Barcelona
Francisco Franco murió en la cama. En una cama del hospital de La Paz sin haber rendido cuentas por 36 años de dictadura, más tres de guerra civil. Pero muchos vieron una suerte de justicia divina en los 36 días de cruel agonía que precedieron al óbito. Su última foto, intubado hasta el tuétano, fue el colofón de las cinco semanas de truculentos episodios, incluyeron dos infartos, hemorragias masivas y tres operaciones a vida o muerte, algunas en condiciones sórdidas, con los que se trató de alargar artificialmente la vida del hombre que más poder ha detentado en la historia de España.

EL PERIÓDICO reconstruye la cronología de aquellos 36 días de agonía del otoño de 1975 a partir de libros, investigaciones y testimonios que historiadores y periodistas han publicado durante este primer medio siglo de democracia.

