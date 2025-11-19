Yolanda Díaz cierra filas y elude pedir explicaciones a Sánchez por las presuntas comisiones del 2% en obras públicas: "Ha habido una comparecencia"

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Gobierno, Yolanda Díaz, cierra filas en torno al Gobierno y evita pedir explicaciones al PSOE y a Pedro Sánchez por el último informe de la UCO que apunta a que la empresa en propiedad del exnúmero tres socialista, Santos Cerdán, habría percibido el 2% de los contratos públicos presuntamente amañados por el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. La dirigente defendió que Sánchez ya compareció en el Congreso, en relación a su intervención en verano tras la detención de Cerdán, y que el Gobierno ha "tomado medidas".

En declaraciones a periodistas en los pasillos del Congreso, Díaz defendió de una manera genérica que "la corrupción es un gravísimo problema en nuestro país y hay que acabar con ella", equiparando el presunto caso de corrupción en la Diputación de Almería, del PP, por el que se detuvo al presidente de la institución, y la trama Koldo del Ministerio de Transportes. "Es urgente actuar contra la corrupción en España, venga de donde venga, de la diputación de Almería o del Ministerio de Transportes", argumentó.

Preguntada en distintas ocasiones por si Sánchez debía dar más aclaraciones sobre el presunto amaño de contratos públicos, Díaz se mostró algo irritada y aseguró que "ha habido una comparecencia en julio", en una cita donde a su juicio hubo "un debate serio y contundente" y en el que Sumar, argumentó, dijo "tolerancia cero con la corrupción".

La vicepresidenta de Sumar defendió la acción del Ejecutivo tras el caso Cerdán: "El Gobierno de España, desde la comparecencia del pasado mes de julio, hemos tomado medidas adelante", argumentó Díaz, que puso el acento en el PP. "Una de ellas era una agencia pública anticorrupción en España y fue el Partido Popular y las derechas las que tumbaron esta iniciativa", criticó, en referencia a la iniciativa que decayó este mes de septiembre con el voto en contra de populares, Vox y Junts.

"Le pido al Partido Popular que se ponga manos a la obra y y deje que de una vez por todas esa agencia, igual que muchas de las medidas que estamos defendiendo, vean la luz en España", insistió.