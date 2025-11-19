Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación

Así fueron las vacaciones de Cerdán en Ibiza descubiertas por la UCO de la Guardia Civil

El exdirigente del PSOE estuvo disfrutando de unos días en la isla hace tres años

Archivo - El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán a su llegada a declarar en el Tribunal Supremo, a 30 de junio de 2025

Archivo - El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán a su llegada a declarar en el Tribunal Supremo, a 30 de junio de 2025 / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

Guillermo Sáez

El informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre la supuesta trama de Santos Cerdán, quien dimitió de todos sus cargos en el PSOE por su implicación en el caso Koldo y que acaba salir de prisión, donde ingresó en junio de este año, por orden del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, incluye los gastos detallados de unas vacaciones en Ibiza que el exnúmero 3 del PSOE disfrutó en el verano de 2022.

Concretamente, Cerdán estuvo en la isla entre los días 3 y 16 de agosto de aquel año, en los que realizó un total de 16 pagos por un valor conjunto de 1.795 euros, según recoge el informe.  

La lista de pagos efectuados incluye un hotel y diversos bares, restaurantes, gasolineras o supermercados. Y la visita fue bastante variada a tenor de estos documentos, ya que incluye abonos en Santa Gertrudis, Sant Miquel, Sant Jordi o Sant Joan.

El informe de la unidad de élite concluye, entre otras cosas, que el 75% de los ingresos de la empresa navarra Servinabar, que la Benemérita siempre ha vinculado con Cerdán aunque formalmente fuese propiedad de su amigo Antxon Alonso, provienen de las mordidas del 2% que pagaría por obra pública la constructora Acciona, cuya sede fue registrada la semana pasada.

La llegada de Pérez Llorca a les Corts para el registro de su candidatura a presidir la Generalitat

Influencers, videojuegos o festivales: el Gobierno lanza una campaña dirigida a los jóvenes para "defender la democracia"

El Govern realiza 149 inspecciones en oficinas y portales inmobiliarios por incumplir la ley del alquiler

El Govern y la síndica d'Aran pactan que el Conselh Generau recaude la tasa turística

El PP registra en las Corts la candidatura a la Generalitat valenciana de Pérez Llorca y activa la cuenta atrás para la investidura

El juez deja en libertad a Santos Cerdán al entender que ya no hay riesgo de que destruya pruebas

