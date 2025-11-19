Las mordidas del 2% de Acciona también llegaron a Murcia, según el último informe de la UCO

El último informe de la UCO, en la línea del anterior, confirma que la trama corrupta formada, presuntamente, por el exministro de Transportes José Luis Ábalos, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y por el exasesor de Ábalos Koldo García se habría llevado, al menos, 550.000 euros de mordidas a la empresa Acciona en dos contratos públicos en la Región de Murcia.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil concluye que el 75,33% de los beneficios de la empresa Servinabar, cuya titularidad se atribuye en casi la mitad a Santos Cerdán, se corresponde con el 2% que había acordado que Acciona le pagara por obra adjudicada. Según ese acuerdo, por las obras del soterramiento en Santiago El Mayor, cuyo coste ascendió a los 158.801.000 euros; y por los trabajos de ejecución de obras del proyecto de construcción de la plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería, en el tramo Pulpí- Vera, por importe de 121.196.734 euros, la trama habría recibido los 550.000 euros citados anteriormente.

El informe refleja la "predisposición" del Ministerio de "favorecer" a la constructora a través de la adjudicaciones de Adif

El informe de 11 de noviembre, al que ha tenido acceso este periódico, refleja la fructuosa relación entre Acciona y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, puesto que en las diferentes grabaciones realizadas entre los tres investigados se evidencia la "predisposición que existía en el seno del Ministerio de, presuntamente, favorecer a la constructora a través de la adjudicación de diferentes expedientes dimanantes de Adif y de la Dirección General de Carreteras".

Concretamente, además de las dos licitaciones en la Región, se pudieron identificar otras tres otorgadas a Acciona de las que, según Koldo, se habría originado una deuda con Ábalos y este mismo, que debería ser satisfecha a través de Cerdán, por valor de, al menos, 1.070.000 euros. De este importe se habrían cobrado, al menos, 620.000 euros, adeudándose el monto restante a fecha del último audio hallado en los dispositivos de Koldo.

Saura, de nuevo en los informes

José Luis Ábalos, exministro de Transportes, junto a Pedro Saura, exsecretario de Estado de Infraestructuras. / EP

Los agentes han reclamado al magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que incorpore la obra de los túneles de Belate (Navarra) al conjunto de adjudicaciones objeto de investigación en el caso Cerdán-Ábalos, según especifica el informe. La UCO hace esta petición "atendiendo a los intervinientes" en una reunión, celebrada en 2019, en la que participaron, entre otros, el ex director de Carreteras Javier Herrero y el propio Santos Cerdán.

No solo ellos. En aquel encuentro, "el entonces Ministerio de Fomento, a través de su secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, se comprometió a respaldar la decisión adoptada por el Gobierno navarro para duplicar los túneles de Belate. Dicho compromiso fue adquirido tras celebrarse una reunión en Madrid entre delegados del Ministerio de Fomento —entre los que se encontraban Pedro Saura y Javier Herrero— y delegados de la Consejería de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra —entre los que estaban el propio consejero Bernardo Ciriza y Santos Cerdán—".

Desde el PP llevan meses exigiendo, en balde, al PSRM explicaciones sobre el papel de Saura en el trama. Su grupo parlamentario en la Asamblea ha pedido las comparecencias en la Comisión Especial sobre las presuntas ‘mordidas’ de las obras del AVE en la Región de Ábalos, Cerdán, Koldo, la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el propio Saura. También lo hará la actual presidenta de Adif María Luisa Domínguez. Todas estas peticiones de comparecencias han sido aprobadas por unanimidad. Todo el que no ocupe un cargo público ni se deba a otra Administración, según el reglamento, tiene la obligación de comparecer. Por tanto, Ábalos, diputado, y Saura, actual presidente de Correos, podrían negarse.