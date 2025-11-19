El Govern y la síndica d'Aran pactan que el Conselh Generau recaude la tasa turística

La síndica d'Aran, Maria Vergés, ha anunciado desde el Parlament un acuerdo con el Govern para que el Conselh Generau recaude la tasa turística. La síndica ha reclamado que el Conselh deje de ser considerado jurídica y administrativamente como una administración local, reconocimiento que también quiere por parte del Estado.

En la radiografía que ha hecho de los asuntos de Aran no ha dejado escapar la oportunidad de decir que la situación del aranés sigue siendo “dramática” y ha manifestado que la dotación que reciben para impulsar el uso de la lengua es “totalmente insuficiente”.

Para concretar el acuerdo de la tasa turística y otros, el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, ha avanzado que el 11 de diciembre se celebrará la comisión bilateral entre el gobierno aranés y la Generalitat.

Por los traspasos competenciales, la síndica ha pedido “voluntad política” y ha dicho que no pueden “depender de los presupuestos”.

El nuevo modelo de financiación debe ir acompañado de inversiones en infraestructuras y, por todo ello, ha solicitado un centro cultural y un centro especializado en deportes de montaña para Aran. El conseller Albert Dalmau ha reconocido “una falta crónica de inversiones” en Aran y ha dicho que este hecho “se revertirá”, dado que el Govern ha detectado la necesidad de los dos equipamientos anteriormente citados y reclamados por la síndica.

En cuanto a la ley de montaña, la síndica ha reclamado recursos y proyectos porque ha dicho que “las leyes por sí solas no ayudan si no van acompañadas de financiación”. Vergés ha explicado que el Aran ve cómo en las zonas más pobladas del país se hacen grandes inversiones mientras que en el Pirineo, y más concretamente en la Val d’Aran, pasan de largo, y por eso ha pedido más “empatía y justicia”.

El conseller Dalmau ha dicho que el acuerdo en materia de tributos, como la tasa turística, se materializará en la comisión bilateral del 11 de diciembre. Este y otros servirán para reforzar el sistema de financiación del Aran y poder potenciar las políticas de promoción turística y económica.

Dalmau ha hablado sobre “la emergencia de la vivienda” en el Aran y ha dicho que las respuestas y soluciones deben llegar de la Mesa de Vivienda, creada recientemente en el Aran. El conseller ha dicho que se avanzará, conjuntamente con el Conselh Generau, en inspecciones para hacer cumplir la ley.