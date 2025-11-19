Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo informe de la UCO sobre Santos Cerdán

La secretaria general de los socialistas en Zaragoza: "Nadie está libre de ser mencionado en cualquier conversación"

Teresa Ladrero (PSOE) se limita a los comunicados emitidos por el partido y no avanza una investigación interna sobre los cargos que aparecen en las conversaciones entre Koldo y el exsecretario de Organización

Teresa Ladrero (PSOE Zaragoza, junto a Rafael Guía (PSOE Teruel) y Fernando Sabés (PSOE Huesca).

Teresa Ladrero (PSOE Zaragoza, junto a Rafael Guía (PSOE Teruel) y Fernando Sabés (PSOE Huesca). / JOSEMA MOLINA

Sergio H. Valgañón

Zaragoza
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El PSOE de Zaragoza no quiere precipitarse y no moverá ficha tras el nuevo informe de la UCO sobre Santos Cerdán, en el que aparecen varios cargos socialistas de Aragón en las conversaciones del exsecretario de Organización y Koldo García por el proyecto de Mina Muga. Teresa Ladrero, secretaria general de los socialistas en la provincia, ha afirmado que "nadie está libre de ser mencionado en cualquier conversación", pero no ha adelantado otro movimiento interno en el partido.

Ladrero, también vicepresidenta de la DPZ y alcaldesa de Ejea de los Caballeros, ha insistido en "remitirse" a los comunicados facilitados por el PSOE en la tarde del martes. "Solo deseo que acaben ya las especulaciones, que solo generán confusión", ha analizado la líder de los socialistas en Zaragoza, que ha admitido "respetar las informanciones". "No tengo nada más que decir al respecto", ha concretado ladrero, que sí ha analizado "el daño, la confusión y la indefensión" que, a su juicio, sufren los cargos públicos cuando este tipo de casos salpican a la situación de los partidos políticos.

La propia secretaria general de los socialistas zaragozanos ha dicho que la publicación de este tipo de informaciones "precipitan la toma de decisiones", algo que, según lo explicado, influyó en el expediente contra Alfonso Gómez Gámez, que ya apareció en las conversaciones recogidas por la UCO en un documento publicado el pasado mes de junio. "Nadie está libre de ser mencionado en cualquier conversación y sobre todo los que ocupamos un cargo público", ha analizado la vicepresidenta de la DPZ.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La asociación catalana del terrorismo pide al TJUE que se dirija a la Audiencia Nacional antes de pronunciarse sobre la amnistía de los CDR
  2. El Gobierno recibe más de 2,4 millones de solicitudes de nacionalidad por la 'ley de nietos
  3. El delito oculto que puede inhabilitar al fiscal general si no hay prueba para condenarle por filtrar datos de González Amador
  4. Por qué encarcelar a Cerdán para que no destruya pruebas y dar libertad a Acciona para que lo pueda hacer
  5. El empresariado catalán toma distancia de Junts tras la ruptura con el PSOE, pero la minimiza: 'Es pura gesticulación
  6. Los forenses que examinaron a Jordi Pujol concluyen que 'no está en condiciones' de ser juzgado
  7. No, con Franco no se vivía mejor
  8. Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana

Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos y multa de 3,7 millones por la trama de mascarillas en Transportes

Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos y multa de 3,7 millones por la trama de mascarillas en Transportes

Encuesta CIS: El PP se recupera y recorta distancias con el PSOE tras la ruptura de Junts con el Gobierno

Encuesta CIS: El PP se recupera y recorta distancias con el PSOE tras la ruptura de Junts con el Gobierno

Barómetro del CIS: El PSOE cae al 32,6% en noviembre y reduce su ventaja a 10 puntos, mientras suben PP y Vox

Moncloa entiende tras la puesta en libertad de Cerdán que se precipitará el juicio oral y descarta más implicados

Moncloa entiende tras la puesta en libertad de Cerdán que se precipitará el juicio oral y descarta más implicados

Quién fue Franco para los ‘expats’ de Barcelona: "Sé que tiene que ver con la dictadura que hubo en España"

La secretaria general de los socialistas en Zaragoza: "Nadie está libre de ser mencionado en cualquier conversación"

La secretaria general de los socialistas en Zaragoza: "Nadie está libre de ser mencionado en cualquier conversación"

Juan Carlos acepta la invitación de su hijo para celebrar en “privado” los 50 años de su llegada al trono

Juan Carlos acepta la invitación de su hijo para celebrar en “privado” los 50 años de su llegada al trono

Las mordidas del 2% de Acciona también llegaron a Murcia, según el último informe de la UCO

Las mordidas del 2% de Acciona también llegaron a Murcia, según el último informe de la UCO