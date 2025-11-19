Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Redes Sociales

Sánchez llevará a Meta al Congreso para aclarar la vulneración de la privacidad de usuarios en redes sociales

El jefe del Ejecutivo avanza que en el próximo semestre el Gobierno va a impulsar una batería de medidas concretas para hacer frente a la desinformación y los discursos de odio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / José Luis Roca

EFE

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que responsables de Meta van a ser citados en el Congreso para que identifiquen responsabilidades ante la vulneración de la privacidad de usuarios por haber rastreado sin permiso la navegación en móviles.

Sánchez ha hecho este anuncio en su intervención en las jornadas 'Metafuturo' organizadas por AtresMedia en el Ateneo de Madrid y en las que se analizan asuntos como los riesgos de la desinformación y el peligro de las redes sociales.

El jefe del Ejecutivo ha avanzado además que en el próximo semestre el Gobierno va a impulsar una batería de medidas concretas para hacer frente a la desinformación y los discursos de odio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La asociación catalana del terrorismo pide al TJUE que se dirija a la Audiencia Nacional antes de pronunciarse sobre la amnistía de los CDR
  2. El Gobierno recibe más de 2,4 millones de solicitudes de nacionalidad por la 'ley de nietos
  3. El delito oculto que puede inhabilitar al fiscal general si no hay prueba para condenarle por filtrar datos de González Amador
  4. Por qué encarcelar a Cerdán para que no destruya pruebas y dar libertad a Acciona para que lo pueda hacer
  5. El empresariado catalán toma distancia de Junts tras la ruptura con el PSOE, pero la minimiza: 'Es pura gesticulación
  6. Los forenses que examinaron a Jordi Pujol concluyen que 'no está en condiciones' de ser juzgado
  7. No, con Franco no se vivía mejor
  8. Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana

El Govern realiza 149 inspecciones en oficinas y portales inmobiliarios por incumplir la ley del alquiler

El Govern realiza 149 inspecciones en oficinas y portales inmobiliarios por incumplir la ley del alquiler

Ayuso recurre ante el Tribunal Supremo el decreto de universidades del Gobierno

El Govern y la síndica d'Aran pactan que el Conselh Generau recaude la tasa turística

El Govern y la síndica d'Aran pactan que el Conselh Generau recaude la tasa turística

El PP registra en las Corts la candidatura a la Generalitat valenciana de Pérez Llorca y activa la cuenta atrás para la investidura

El PP registra en las Corts la candidatura a la Generalitat valenciana de Pérez Llorca y activa la cuenta atrás para la investidura

El juez deja en libertad a Santos Cerdán al entender que ya no hay riesgo de que destruya pruebas

El juez deja en libertad a Santos Cerdán al entender que ya no hay riesgo de que destruya pruebas

El Supremo pone en libertad a Cerdán tras casi cinco meses en prisión provisional

Prohens descarta ahora convocar elecciones anticipadas en Baleares: "Tenemos un escenario de estabilidad"

Prohens descarta ahora convocar elecciones anticipadas en Baleares: "Tenemos un escenario de estabilidad"

Quién fue Franco para los ‘expats’ de Barcelona: "Fue un dictador de la misma época que Salazar en Portugal"