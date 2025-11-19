Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Precampaña en Extremadura

Sánchez arropa a Gallardo y anima a combatir "los recortes, la mala gestión y las mentiras del PP y Vox"

El presidente del Gobierno ha sido recibido en Mérida con el entusiasmo de una militancia socialista que interpreta su presencia como un gesto de respaldo a la candidatura extremeña

Sánchez apoya a Gallardo y afirma que supone estabilidad frente a las &quot;mentiras&quot; del PP

Sánchez apoya a Gallardo y afirma que supone estabilidad frente a las "mentiras" del PP

Rocío Entonado Arias

Mérida
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

"Qué orgulloso se sentiría hoy Guillermo de su PSOE. Sentado ahí, viendo cómo hemos vuelto". Con esa referencia a la memoria reciente y el legado interno del partido, los socialistas han inaugurado este miércoles en Mérida una campaña que vendrá marcada por la reivindicación de su propia historia y la promesa de recuperar el pulso político en Extremadura el próximo 21D.

Entre banderas, militancia y un mensaje centrado en la estabilidad y la garantía de servicios públicos, el PSOE se presentó ante los suyos como una fuerza capaz de reconectar con la ciudadanía tras dos años perdidos por la "inacción" de María Guardiola: reivindican su pasado, el de los avances sociales logrados por Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara, para aupar a Miguel Ángel Gallardo e impulsar un nuevo comienzo en Extremadura a partir del 21D.

Fotogalería | Pedro Sánchez conquista Mérida

Fotogalería | Pedro Sánchez conquista Mérida

Ver galería

Fotogalería | Pedro Sánchez conquista Mérida / Javier Cintas

Pedro Sánchez en Mérida

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arropado al candidato en su puesta de largo. El temporal de la pasada semana obligó a retrasar la cita, pero el secretario general de los socialistas llegó esta vez sin sobresaltos y ha sido recibido en la capital autonómica con el entusiasmo de una militancia que interpreta su presencia como un gesto de respaldo a la candidatura extremeña en un momento clave y además, adverso por el procesamiento del propio Gallardo.

El mismo Sánchez, tras un largo paseíllo de besos, abrazos y 'selfis', ha puesto de manifiesto el "ambientazo" que se ha vivido en la carpa del hotel Las Lomas de Mérida al ritmo de la música de Sangüijuelas del Guadiana. A partes iguales se ha repartido la emoción, e incluso lágrimas, que han levantado las menciones y recuerdos al expresidente Vara, fallecido a comienzos de octubre. Es sin duda el gran ausente de esta campaña adelantada y solo mencionar su nombre es motivo suficiente para levantar una ovación.

El PP y Vox

Sánchez, arropado por Gallardo y el núcleo duro del partido (Piedad Álvarez, Antonio Rodríguez Osuna, Álvaro Sánchez Cotrina, Manuel Borrego o Eva Pérez) ha animado a los presentes a acudir a las urnas el próximo 21D con orgullo y sin complejos para combatir "los recortes, la mala gestión y las mentiras del PP y Vox".

"Vox se llena la boca de reproches pero bien que les apuntala en el poder, y si no que le pregunten al PP de la Comunidad Valenciana", dicho en relación al pacto sellado para sustituir a Carlos Mazón.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La asociación catalana del terrorismo pide al TJUE que se dirija a la Audiencia Nacional antes de pronunciarse sobre la amnistía de los CDR
  2. El Gobierno recibe más de 2,4 millones de solicitudes de nacionalidad por la 'ley de nietos
  3. El delito oculto que puede inhabilitar al fiscal general si no hay prueba para condenarle por filtrar datos de González Amador
  4. Por qué encarcelar a Cerdán para que no destruya pruebas y dar libertad a Acciona para que lo pueda hacer
  5. El empresariado catalán toma distancia de Junts tras la ruptura con el PSOE, pero la minimiza: 'Es pura gesticulación
  6. Los forenses que examinaron a Jordi Pujol concluyen que 'no está en condiciones' de ser juzgado
  7. El CIS presenta su primera encuesta tras la ruptura de Junts con el Gobierno y la dimisión de Mazón
  8. No, con Franco no se vivía mejor

Sánchez arropa a Gallardo y anima a combatir "los recortes, la mala gestión y las mentiras del PP y Vox"

Sánchez arropa a Gallardo y anima a combatir "los recortes, la mala gestión y las mentiras del PP y Vox"

España entra en la carrera mundial por el GaN, el compuesto que multiplica la potencia de armas y radares

España entra en la carrera mundial por el GaN, el compuesto que multiplica la potencia de armas y radares

Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos y multa de 3,9 millones por la trama de mascarillas en Transportes

Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos y multa de 3,9 millones por la trama de mascarillas en Transportes

Illa estrecha lazos con el presidente de Canarias en materia de vivienda, inmigración y turismo

Cerdán, al salir de prisión: "Confío que la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia"

Juan Carlos acepta la invitación de su hijo para celebrar en “privado” los 50 años de su llegada al trono

Juan Carlos acepta la invitación de su hijo para celebrar en “privado” los 50 años de su llegada al trono

Así hemos contado el mitin de Pedro Sánchez en Mérida

Así hemos contado el mitin de Pedro Sánchez en Mérida

Cerdán sale de la cárcel de Soto del Real