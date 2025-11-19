Pleno del Parlament
Illa presiona a Junts para que avale la nueva financiación y defiende que la intervención del mercado en vivienda funciona
Catalunya podría recibir hasta 5.000 millones más con el nuevo modelo de financiación
Romero asegura que el nuevo modelo de financiación cumple lo pactado con ERC y reconocerá "la singularidad de Catalunya"
En plena cuenta atrás de la concreción del nuevo modelo de financiación, el debate sobre el reparto de recursos calienta ya motores en el Parlament y forma parte del repertorio de discrepancias entre el Govern con buena parte de la oposición. Durante la sesión de control, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha apretado las tuercas a Junts para reclamarles qué piensan hacer cuando se ponga encima de la mesa la posibilidad de que Catalunya pueda recibir hasta 5.000 millones de euros más. "¿Qué harán ustedes? Estar al lado de los intereses de Catalunya o continuar abonando la queja?", ha espetado a la presidenta del grupo posconvergente, Mònica Sales.
¿Qué harán ustedes? Estar al lado de los intereses de Catalunya o continuar abonando la queja?
La dirigente de Junts, que se ha estrenado en el cargo relevando a Albert Batet, ha reprochado a Illa que la mayoría del Parlament no disponga de "ninguna información" de la financiación que se está negociando y ha reivindicado que el punto de partida debería ser el conocimiento de las balanzas fiscales. "¿Asume la propuesta presentada por Montero? ¿Tiene voz propia o hace de altavoz del PSOE?", ha inquirido Sales, que ya ha anticipado que van a solicitar una comparecencia del president en la Cámara para que responda a todas las preguntas sobre el modelo de financiación que defiende para Catalunya.
En la réplica, Illa no ha desaprovechado la ocasión para recordar que el modelo vigente está caducado desde 2014 y que durante una década, con gobiernos de Junts y ERC, no se ha logrado "ningún resultado" mientras que el Govern del PSC está consiguiendo "resultados factibles". También ha dejado caer que pronto habrá "avances" para garantizar que las inversiones previstas por el Gobierno en Catalunya "se cumplirán íntegramente".
La financiación no es el único asunto de rifirrafe del Govern con Junts o con partidos como el PP. También las políticas de vivienda han vuelto a ser motivo de disputa, en este caso con el grupo liderado por Alejandro Fernández, que ha denunciado el "estrepitoso fracaso de la izquierda" a la hora de gestionarlas. "La ley de vivienda funciona", ha replicado Illa en tono airado. De nuevo, ha vuelto a argumentar que no pueden hacer "magia" pero que se está actuando por la vía de incrementar la construcción de vivienda protegida y limitando pisos turísticos, además de regulando los precios de los alquileres y los alquileres de temporada. "No puede ser un negocio, tiene que ser un derecho. Intervendremos para que no haya quienes vivan de rentas e impidan que la gente tenga una vivienda", ha concluido.
