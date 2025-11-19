El Parlament institucionaliza el día de su primera sesión constitutiva con un homenaje a los primeros 85 diputados

La Cámara catalana ha decidido este año conmemorar su nacimiento, que se remonta a la primera sesión constitutiva del Parlament republicano, celebrada el 6 de diciembre de 1932. Aquellos 83 diputados -todos hombres, ya que el sufragio femenino llegó un año más tarde- ocuparon por primera vez los escaños en un parlamento autónomo para Catalunya, con competencias establecidas en el Estatut de Núria aprobado un año antes en las Cortes republicanas.

Aunque en total había 85 escaños, solo 83 diputados los ocuparon de forma efectiva, pues dos de ellos se presentaron por más de una circunscripción -algo que hoy no sería posible- y tuvieron que renunciar a una de sus actas, sin que se incorporara otro diputado en su lugar. En cualquier caso, los 83 pasaron a la historia, aunque con el tiempo, su celebración quedó ensombrecida por la aprobación de la Constitución española de 1978. De hecho, desde 1936 hasta 1980 el Parlament quedó suspendido por la Guerra Civil y el franquismo.

Para volver a situar el papel de la institución en el centro, el actual Parlament ha acordado, a través de la Mesa, instaurar la celebración de este día con un acto institucional y una jornada de puertas abiertas, para que el público pueda conocer el contexto histórico de aquel primer hemiciclo, que presidió Lluís Companys, primer jefe del Parlament, fusilado en 1940 -cuando era president de la Generalitat- por el régimen franquista. En honor a su figura, el martes 2 de diciembre -el día 6 cae en sábado- la Cámara reubicará el busto que lo representa, que actualmente se encuentra en el despacho presidencial, para colocarlo frente al auditorio, que ese mismo día cambiará su nombre a "Auditori President Lluís Companys".

Tres historiadores invitados

El acto institucional, al que se invitará a las familias de los primeros 85 diputados, será el 2 de diciembre por la tarde y contará con la participación de tres historiadores expertos en la época, que situarán a los asistentes en ese momento histórico: la recuperación de las instituciones catalanas, suprimidas por el decreto de Nova Planta en 1716, y el germen del parlamentarismo catalán que hoy se mantiene en las mismas instalaciones, el actual Palau del Parlament. Los historiadores invitados son Enric Calpena, periodista e historiador; Mercè Morales, doctora en Historia y presidenta de la Societat Catalana d’Estudis Històrics; y Daniel Roig, doctor en Historia Contemporánea por la Universitat de Barcelona.

El Parlament pretende que este acto se consolide como una celebración anual. En esta primera edición, la Cámara catalana entregará a los asistentes copias del primer Diario de Sesiones y mostrará una orla con los nombres y rostros de los 85 primeros diputados. Tras la intervención de los historiadores, el presidente del hemiciclo, Josep Rull, cerrará el acto con su discurso. La voluntad del jefe del Parlament es recordar que la institución nació el 6 de diciembre, pero sin olvidar que hace mil años que lo hizo el parlamentarismo catalán, cuyas raíces se sitúan en las primeras asambleas de paz y guerra a Dios, en el 1027. Una efeméride que también se celebrará a lo grande en el Parlament durante el 2027.

Puertas abiertas el 6 de diciembre

Unos días después, coincidiendo con la fecha exacta de la efeméride, el 6 de diciembre, el Parlament celebrará una jornada de puertas abiertas -con inscripción previa en su web- para que los ciudadanos puedan visitar la institución. Para ambientar la visita, se decorarán partes del Palau del Parlament con elementos de la época. También se podrá escuchar el primer discurso de Companys al ser elegido presidente del hemiciclo en 1932, y se recuperará la exposición realizada en 2022 con motivo del 90 aniversario de la primera sesión. "Es importante que la gente conozca que el Parlament nació en 1932", señalan fuentes de la Cámara.