Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PSOE

Moncloa entiende tras la puesta en libertad de Cerdán que se precipitará el juicio oral y descarta más implicados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 19 de noviembre de 2025, en Madrid (España).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 19 de noviembre de 2025, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

Iván Gil

Iván Gil

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La noticia de la puesta en libertad de Santos Cerdán tras el informe de la UCO que desvela las mordidas a través de una UTE con Acciona ha cogido por sorpresa al Gobierno. La interpretación de miembros del Ejecutivo es que el juez contará ya con los indicios suficientes como para la apertura de un juicio oral. Un proceso en el que descartan que pueda haber más implicados del Gobierno.

El contenido del informe hace que abunden en la tesis de que pueda haber tráfico de influencias, pero no así irregularidades en contratos públicos en función de las pesquisas. Lo que señalan son las dificultades para detectar estas actuaciones o "fallas del sistema" de forma preventiva. Un sistema que consideran muy sofisticado e "imposible de detectar", según señalan fuentes del Ejecutivo

El informe de la UCO conocido este martes causó estupor en el PSOE porque, dicen, "prueba" los motivos por los que Cerdán terminó en la cárcel cuando estalló el caso y que algunos todavía dudaban de pruebas sufientes. Pero lo que más "duele" en el seno del partido es el "daño" reputacional en pleno ciclo electoral. "Esto solo alimenta la desafección y a Vox", resumían parlamentarios socialistas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. La asociación catalana del terrorismo pide al TJUE que se dirija a la Audiencia Nacional antes de pronunciarse sobre la amnistía de los CDR
  2. El Gobierno recibe más de 2,4 millones de solicitudes de nacionalidad por la 'ley de nietos
  3. El delito oculto que puede inhabilitar al fiscal general si no hay prueba para condenarle por filtrar datos de González Amador
  4. Por qué encarcelar a Cerdán para que no destruya pruebas y dar libertad a Acciona para que lo pueda hacer
  5. El empresariado catalán toma distancia de Junts tras la ruptura con el PSOE, pero la minimiza: 'Es pura gesticulación
  6. Los forenses que examinaron a Jordi Pujol concluyen que 'no está en condiciones' de ser juzgado
  7. No, con Franco no se vivía mejor
  8. Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana

Ayuso recurre ante el Tribunal Supremo el decreto de universidades del Gobierno

El Govern y la síndica d'Aran pactan que el Conselh Generau recaude la tasa turística

El Govern y la síndica d'Aran pactan que el Conselh Generau recaude la tasa turística

El Govern realiza 149 inspecciones en oficinas y portales inmobiliarios por incumplir la ley del alquiler

El Govern realiza 149 inspecciones en oficinas y portales inmobiliarios por incumplir la ley del alquiler

El PP registra en las Corts la candidatura a la Generalitat valenciana de Pérez Llorca y activa la cuenta atrás para la investidura

El PP registra en las Corts la candidatura a la Generalitat valenciana de Pérez Llorca y activa la cuenta atrás para la investidura

El juez deja en libertad a Santos Cerdán al entender que ya no hay riesgo de que destruya pruebas

El juez deja en libertad a Santos Cerdán al entender que ya no hay riesgo de que destruya pruebas

El Supremo pone en libertad a Cerdán tras casi cinco meses en prisión provisional

Prohens descarta ahora convocar elecciones anticipadas en Baleares: "Tenemos un escenario de estabilidad"

Prohens descarta ahora convocar elecciones anticipadas en Baleares: "Tenemos un escenario de estabilidad"

Quién fue Franco para los ‘expats’ de Barcelona: "Fue un dictador de la misma época que Salazar en Portugal"