La magistrada instructora del 'caso David Sánchez', nueva jueza decana de Badajoz

Beatriz Biedma ha sido elegida este miércoles nueva jueza decana de Badajoz. La magistrada instructora del conocido como 'caso David Sánchez', única candidata que aspiraba a este puesto, ha obtenido 20 de los 25 votos posibles.

Será la primera mujer que ocupe este cargo en el partido judicial de Badajoz y sucede en el cargo a Emilio García-Cancho Murillo, que cesó el pasado 30 de septiembre para tomar posesión como nuevo presidente de la Audiencia Provincial.

Las elecciones se han celebrado esta miércoles. Son los propios jueces los que eligen al juez decano en los partidos judiciales con diez juzgados o más, como es el caso de Badajoz. En los que hay menos, le corresponde al de más antigüedad en la carrera judicial.

El acta con el resultado de las votaciones se tiene que remitir ahora al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la presidencia el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). El primero debe dar el visto bueno y ordenar que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Al día siguiente de su publicación, la nueva jueza decana de Badajoz tomará posesión del cargo. Hasta ese momento, Ángel Dionisio Estévez, se mantendrá como juez decano en funciones, a que correspondió este cometido tras la marcha de García-Cancho por ser el magistrado con mayor escalafón.

Biedma es la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. Cordobesa de nacimiento, profesionalmente está ligada a la región desde hace dos décadas. Antes de llegar a la capital pacense, pasó por los juzgados de Valencia de Alcántara y Almendralejo. En 2011, ascendió a magistrada y ocupó la plaza en la que sigue hasta la actualidad, con la que compaginará su nuevo puesto, ya que se trata de un cargo institucional.

Funciones

Una vez que tome posesión, Biedma se convertirá en la representante de los jueces ante las instituciones. Entre sus funciones, está la del reparto de asuntos entre juzgados y, en caso de que las haya, de resolver las discrepancias que puedan surgir al respecto. También debe velar por el buen funcionamiento de las instalaciones y de la intendencia, así como de la logística en los procedimientos judiciales en los que, por sus características, haya que adoptar medidas especiales de seguridad o de cualquier otro tipo.

El mandato es por cuatro años, sin límite de reelección.