El líder de ERC en el Parlament se enfada con la consellera Romero por una alusión irónica al 1-O

Sesión de control al Govern en el Parlament subida de tono. El líder de ERC en la Cámara, Josep Maria Jové, se ha enfadado con la consellera de Economia de la Generalitat, Alícia Romero, por un comentario irónico sobre el referéndum del 1-O. El diputado republicano ha dejado el hemiciclo visiblemente contrariado.

Los hechos han ocurrido en la sesión parlamentaria de la mañana. Todo ha empezado cuando un diputado de Junts, Antoni Castellà, ha afeado a la consellera que aún no haya presentado una propuesta sobre la nueva financiación catalana pese a que el Govern asumió el compromiso de tenerla a punto antes del pasado verano. También le ha reprochado que el ejecutivo aún no haya presentado los presupuestos de 2026.

Romero, en su turno de réplica, ha respondido que pocas lecciones podía dar el independentismo sobre el incumplimiento de plazos. "Escuché [en su día] a varios diputados decir que en 18 meses Catalunya sería independiente y ya han pasado unos cuantos años y no ha sido así. Los retrasos son bastante habituales en política, sobre todo cuando se está negociando algo tan importante como la financiación", ha dicho.

Con esta alusión a los 18 meses, la consellera se refería a que el independentismo se presentó a las elecciones catalanas de 2015 prometiendo una transición hacia la independencia en un año y medio, promesa que nunca llegó a cumplir. Este comentario, a medio camino entre la crítica y la ironía, ha molestado al líder de ERC, Josep Maria Jové. Cuando Romero ha acabado su intervención, el líder republicano se ha acercado al escaño de la consellera, ha dado un par de golpes con la mano y, señalándola con el dedo, le ha afeado el "enfoque" de su discurso.

El líder de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, este miércoles. / Bernat Vilaró / ACN

La realización televisiva del pleno ha captado toda la escena. También la cara de estupefacción de la consellera y de sus compañeros de gabinete Núria Parlon y Albert Dalmau, que no han llegado a responderle. Según fuentes de ERC, Jové le ha transmitido a la consellera su disgusto por "frivolizar con el 1-O para pelearse con Junts". Luego, ha dejado el hemiciclo enfadado.

Fuentes de la conselleria de Economia no han querido comentar el episodio. Sin embargo, desde el entorno de la consellera aseguran que Romero ha recibido mensajes de apoyo de diputados de varios grupos parlamentarios asegurando que la actitud de Jové estaba "fuera de lugar" y era "poco feminista".

Pendiente de la justicia

Jové, que en 2017 era alto cargo de la conselleria de Economia, fue uno de los arquitectos del referéndum del 1-O, motivo por el cual fue detenido a finales de septiembre de aquel año. Su caso está en manos de la justicia, que no quiere aplicarle la amnistía. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha elevado la cuestión al Tribunal Constitucional para preguntar si el caso del líder de ERC es amnistiable o no.