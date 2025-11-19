Francisco Franco: los últimos días antes de su muerte el 20-N, en directo

Francisco Franco murió en la cama. En una cama del hospital de La Paz sin haber rendido cuentas por 36 años de dictadura, más tres de guerra civil. Pero muchos vieron una suerte de justicia divina en los 36 días de cruel agonía que precedieron al óbito. Su última foto, intubado hasta el tuétano, fue el colofón de las cinco semanas de truculentos episodios, incluyeron dos infartos, hemorragias masivas y tres operaciones a vida o muerte, algunas en condiciones sórdidas, con los que se trató de alargar artificialmente la vida del hombre que más poder ha detentado en la historia de España.

EL PERIÓDICO reconstruye la cronología de aquellos 36 días de agonía del otoño de 1975 a partir de libros, investigaciones y testimonios que historiadores y periodistas han publicado durante este primer medio siglo de democracia.

Nueva hemorragia digestiva Franco vuelve a sufrir una hemorragia digestiva intermitente. La situación se agrava todavía más.

Franco supera su enésima crisis pero sigue "gravísimo" El equipo médico habitual da por superado el "choque endotóxico", pero el pronóstico de Franco sigue siendo "gravísimo".

Termina la tercera operación La operación termina después de dos horas. A Franco se le han extraído cerca de tres litros de líquido peritoneal.

Tercera operación de Franco por una peritonitis Una peritonitis aguda obliga a una tercera intervención quirúrgica de Franco.

España entrega el Sáhara a Marruecos España, Marruecos y Mauritania firman los Acuerdos Tripartitos de Madrid. España entrega la administración del Sáhara a Marruecos y se compromete a salir del territorio antes del 28 de febrero de 1976. Con ello, el Gobierno español incumple abiertamente su reiterado compromiso, defendido hasta ahora, de llevar al Sáhara a la autodeterminación.

El Gobierno aprueba medidas de austeridad El Consejo de Ministros aprueba un paquete de medidas de austeridad económica, el segundo desde abril. El modelo del desarrollismo, que había impulsado el milagro económico español desde 1959, agoniza junto al dictador.

La Marcha Verde se retira Hassan II ordena la retirada de la Marcha Verde y da por cumplidos los objetivos previstos. El rey de Marruecos ha ganado finalmente su partida. España ha cedido en sus intereses legítimos y en sus compromisos con la población saharaui, pero, a cambio, ha evitado una guerra.

Retirada de la Marcha Verde. / INFORMACIÓN España y Marruecos se comprometen a dialogar Tras varios días de tensión, las conversaciones diplomáticas entre España y Marruecos alcanzan en el último momento un compromiso. El Gobierno español acepta abrir inmediatamente conversaciones sobre el futuro del Sáhara, a cambio de que Hassan II dé a la Marcha Verde la orden de regresar.

Nueva hemorragia digestiva Nueva hemorragia digestiva. A Franco se le extirpa gran parte del estómago. Sobrevive de nuevo. Los alrededores del hospital se llenan de periodistas y curiosos.