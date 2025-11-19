ERC pide explicaciones al Govern sobre si los Mossos grabaron a aficionados del partido Catalunya-Palestina

El partido de futbol entre las selecciones de Catalunya y Palestina terminó el martes por la noche, pero el post-partido sigue abierto. ERC ha anunciado este miércoles que ha presentado en el Parlament una batería de preguntas dirigidas a la conselleria de Interior en las que exige saber si los Mossos d'Esquadra aprovecharon el evento deportivo para identificar a varios de los asistentes al Estadi Lluís Companys.

Los republicanos sustentan sus preguntas en algunas fotos que han aparecido en las redes sociales y en las que se ve a dos personas tomando imágenes no del partido, sino de la gente que estaba en la grada. Un usuario de 'X' ha denunciado que un presunto agente de los Mossos estuvo toda la segunda parte del encuentro haciendo fotos en "primer plano" de las caras de los aficionados en la zona del gol norte del recinto.

Es por este motivo que los republicanos exigen conocer si la policía catalana realizó "tareas de vigilancia o identificaciones a los asistentes" del partido. "Esquerra quiere saber si durante el evento en el estadio hubo algún riesgo potencial que requiriese este tipo de tareas de la policía", ha expuesto a través de un comunicado. Además, preguntan si hubo más "binomios de agentes" haciendo estas operaciones durante la disputa del encuentro.

Vigilancia a los Mossos

Desde hace unas semanas, ERC está haciendo un seguimiento de cerca de la labor de la policía catalana que, antes de la actual legislatura, los republicanos estuvieron tres años dirigiendo bajo la batuta de Joan Ignasi Elena. Hace tan solo una semana ya presentaron otra batería de preguntas relacionadas con la muerte del fundador de Mango, Isak Andic.

Aquella vez reclamaron saber si la Comisaría General de Investigación Interna y Asuntos Disciplinarios de los Mossos había abierto alguna "información reservada" sobre la filtración de informaciones relacionadas con la muerte del empresario. Querían, y siguen queriendo, que se investigue el origen de la filtración.