Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos y multa de 3,7 millones por la trama de mascarillas en Transportes

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, solicita 24 años de cárcel para el exministro José Luis Ábalos y 19 años y medio para su exasesor Koldo García, además de la imposición de multas por algo más de 3,9 euros cada uno por cinco delitos diferentes: tráfico de influencias, cohecho, pertenencia a organización criminal, uso de información privilegiada y malversación de caudales públicos por los que fueron procesados en relación con los contratos millonarios para la compra de mascarillas que se adjudicaron a Soluciones de Gestión, la empresa de la trama de la que el intermediario Víctor de Aldama era comisionista. En el caso de Aldama, se aplica la atenuante de confesión para reducir su petición de cárcel hasta los siete años y unos 3,7 millones de euros de multa.

En el auto de procesamiento que dictó a principios de este mes de noviembre, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente justifica el delito de organización criminal que se les imputa a todos ellos en que "se concertaron, muy poco después de tomar posesión el primero de su cargo como ministro del Gobierno de España, para, aprovechando esa circunstancia y la natural influencia que proyectaba, beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades se les pudieran presentar". De esta forma, "cada uno de ellos asumiría un papel diverso en la organización".

Ahora, en su escrito de calificación, de 21 páginas, el fiscal Luzón también pide que tanto Ábalos como Koldo García indemnicen de forma conjunta y solidariamente a Ineco con 34.477 euros y a Tragsatec con 9.500 euros por la contratación de Jésica Rodríguez. También considera que procede decomisar “las ganancias provenientes del delito de cohecho, por importe de, al menos, 430.298 euros”.

Anticorrupción detalla los hechos por los que pide este año de cárcel, y sitúa en las primarias del PSOE y, en concreto, en "los viajes realizados en la promoción de la candidatura que se presentaba", el momento en que "Ábalos conoció en Navarra al también acusado Koldo García Izaguirre, persona vinculada al Partido Socialista de Navarra (PSN) y de la confianza de Santos Cerdán miembro del Parlamento foral de Navarra entre 2014 y 2017 por el PSN y con quien tenía una relación de subordinado a jefe".

El exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, durante una entrevista para Europa Press, a 28 de noviembre de 2024, en Madrid (España). / Jesús Hellín - Europa Press

Cerdán en el relato de hechos

Cerdán fue quien propuso a Ábalos que contratara a Koldo como conductor, por su "compromiso militante y una plena disponibilidad a sus necesidades". Entre ambos surgió "una relación de confianza de modo que, recién nombrado ministro de Fomento procedió José Luis Ábalos" a nombrar a Koldo su asesor, así como también miembro del Consejo Rector de Puertos del Estado.

Koldo, incide el escrito de Fiscalía Anticorrupción, se convirtió más en un "más en asistente que en asesor" de Ábalos; el "alter ego de José Luis Ábalos durante su mandato al frente del ministerio, como hasta el punto de que, tanto en el propio Ministerio de Transportes como en el seno de otras administraciones, se sobreentendía que Koldo García era el fiel transmisor de las decisiones y los deseos de José Luis Ábalos".

Añade que "Koldo García manejó las fuentes ilegales de dinero en efectivo de José Luis Ábalos, que con frecuencia se confundían con las propias, actuando de facto como testaferro de su superior en las actividades delictivas que bien pronto ambos acometieron al amparo de sus cargos con la colaboración, entre otros, del también acusado Víctor Gonzalo de Aldama", al que conocen en 2018. Especifica que fue en el viaje en México donde Ábalos y Koldo conocieron al empresario "con intereses en un buen número de sociedades, vinculadas a variados sectores, tales como el inmobiliario, el hostelero y el de la venta de hidrocarburos".