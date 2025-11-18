Los ucranianos en Madrid agradecen la "protección" de España, pero avisan: "Comparado con otros países, ayuda poco"

Un 24 de febrero de 2022 miles de ucranianos dejaban su hogar para escapar de una guerra que, lejos de acabarse, parece que se esparce como la pólvora. A raíz de la invasión rusa, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha estimado más de 7 millones de refugiados ucranianos en toda Europa.

La guerra ha provocado la mayor crisis de desplazamiento de población desde la Segunda Guerra Mundial, con casi un tercio de la población obligada a huir de sus hogares. Unos se decantaban por países en los que el idioma y las costumbres eran similares, como Rumanía, Moldavia o Polonia, mientras que otros, elegían España como su nuevo punto de partida.

Y es que la península ibérica ha demostrado su solidaridad con Ucrania a corto, medio y largo plazo. A día de hoy, España alberga en total a más de 300.000 ucranianos, entre los que se encuentran los refugiados de la guerra y los ciudadanos que habían obtenido antes su residencia. Según el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), desde el año 2021 se ha producido un aumento del 223% de ellos.

Los ucranianos, "muy protegidos" por los españoles

Y es que a pesar de la barrera del lenguaje y el chocante cambio de costumbres, lo cierto es que los ucranianos han remarcado sentirse "muy protegidos" por España. Así lo hace saber Halyna Bardina, presidenta de la Asociación 'Svitanok'. "España siempre ha recibido a Ucrania con los brazos abiertos" relata, "recuerdo que, cuando empezó todo, muchos empresarios vinieron con cajas llenas de ayuda, incluso las abuelas nos ofrecían jerséis hechos con sus manos y cajas de medicamentos".

Más del 60% de los ucranianos y ucranianas residentes en España se concentran en cinco provincias: Alicante (17%), Barcelona (13%), Valencia (10%), Málaga (10%) y Madrid (10%). Allí han podido rehacer su vida, donde recalcan que la población se lo ha puesto más fácil de lo normal.

En el caso de Madrid, Lyudmila Studenets, de la Asociación 'Ucranianos de Henares', ha destacado el papel de Torrejón de Ardoz para "preservar las costumbres ucranianas en España". "Al principio de la guerra el Ayuntamiento de Torrejón ayudó mucho, sobre todo para que los niños fueran al colegio ucraniano gratis o recibieran el cheque de alimentación" cuenta la presidenta.

Poca ayuda económica

Desde luego, si algo recalcan las asociaciones es que a la gente le sobran manos para ayudar. La ciudadanía española se lleva la medalla en cuanto se refiere a prestar servicio a los ucranianos, pero, por otro lado, lo cierto es que en términos económicos, España es de los países que menos aporta a Ucrania.

Desde febrero de 2022, Ucrania ha recibido más de 309.000 millones de euros de al menos 41 países, según el Instituto Kiel para la Economía Mundial. El mayor contribuyente es Estados Unidos, que ha aportado 130.600 millones de dólares, un 37% de la ayuda gubernamental total a la nación asolada por la guerra. Europa, por otro lado, ha aportado 138.000 millones de euros.

Dentro de Europa, Alemania (21.290 millones de euros), Reino Unido (18.610 millones de euros), Países Bajos (10.890 millones de euros) y Francia (7.560 millones de euros) destacan como los mayores donantes. En el otro extremo de la escala están Hungría, Eslovenia y Grecia, que aportaron entre 50 y 150 millones de euros cada uno. España, por su parte, ha ayudado con 1.470 millones a Ucrania, apenas el 0,1% de su PIB.

Al final, "mientras la ciudadanía ayuda mucho, el Gobierno ayuda poco" argumentan desde la Asociación 'Unidos por Ucrania'. El problema radica, además, en que la mayoría de las ayudas son privadas, por lo que mucha gente no puede siquiera acceder a ellas. Por eso, el apoyo económico no deja de ser importante. Aunque España ayude, "comparando con otros países de Europa, ayuda poco", recalcan.

Ahora, tras años de invasión, el respaldo económico de Ucrania atraviesa un momento incierto. Las ayudas internacionales han pasado de ser un pilar fundamental de la resistencia ucraniana a convertirse en una moneda de cambio en la geopolítica global ante las tensiones existentes entre naciones.