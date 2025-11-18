La UCO reclama al juez Puente que incluya entre las adjudicaciones bajo sospecha la obra de los túneles de Belate

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han reclamado al magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que incorpore la obra de los "túneles de Belate" (Navarra) al conjunto de adjudicaciones objeto de investigación en el caso Cerdán-Ábalos, según especifica el informe de 11 de noviembre, al que ha tenido acceso este periódico.

La UCO hace esta petición "atendiendo a los intervinientes" en una reunión, celebrada en 2019, en la que participaron, entre otros, el ex director de Carreteras Javier Herrero y el propio Santos Cerdán. "partícipes también de otras operativas investigadas relacionadas con Acciona Construcción-, y que las gestiones para dirimir el apoyo desde el Ministerio de Transportes para la ejecución de la obra, que habría derivado en la subvención de 40 millones de euros, se produjeron mientras José Luis Ábalos era ministro".

Aunque la licitación de esta fobra fue adjudicada finalmente en diciembre de 2023, la gestión de la misma se remonta, al menos, a cuatro años antes. En este sentido, los agentes aluden a una reunión, que tuvo lugar el 25 de noviembre de 2019, en la que "el entonces Ministerio de Fomento, a través de su secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, se comprometió a respaldar la decisión adoptada por el Gobierno navarro para duplicar los túneles de Belate. Dicho compromiso fue adquirido tras celebrarse una reunión en Madrid entre delegados del Ministerio de Fomento -entre los que se encontraban Pedro Saura y Javier Herrero- y delegados de la Consejería de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra -entre los que estaban el propio consejero Bernardo Ciriza y Santos Cerdán".

62,8 millones

El desdoblamiento de los túneles de Belate (N-121-A, Navarra) fue adjudicado el 26 de diciembre de 2023 a la UTE compuesta por Acciona Construcción- Excavaciones Fermín Osés-Servinabar por 62,8 millones de euros por la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras del Gobierno de Navarra (Departamento de Cohesión Territorial).

Y en octubre de 2024 el Consejo de Ministros aprobó una subvención de 40 millones de euros, distribuida entre los ejercicios 2024, 2025 y 2026, para modernizar y mejorar los túneles de Belate y Almandoz de la carretera N-121-A, destaca la UCO en su informe.