Illa entrega hoy el XX Premio Blanquerna al poeta Luis García Montero en un acto en Madrid

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, entregará este martes el XX Premio Blanquerna al poeta y escritor Luis García Montero. El acto de entrega se celebrará en el Palacio Neptuno de Madrid a las 18.00 horas, e irá a cargo de la periodista Sandra Sabatés.

En el transcurso del evento, intervendrán la periodista Àngels Barceló, el actor Josep Maria Pou -quien leerá unos poemas-, y la profesora Noemí Montetes-Mairal, directora del Aula Poética de la UB -que hará la glosa del galardonado-.

Illa clausurará el acto y al finalizar habrá una actuación musical del cantante y compositor Paco Ibáñez.

El jurado del Premio Blanquerna 2025 ha distinguido a Luis García Montero por su trayectoria como "difusor de la literatura catalana" como poeta, crítico y profesor, así como por "su compromiso con todas las literaturas del Estado desde la dirección del Instituto Cervantes".

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante la celebración de la Diada Nacional de Cataluña, en los jardines de la Delegación del Govern de la Generalitat de Cataluña, a 17 de septiembre de 2025, en Madrid. / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

El Premio Blanquerna lo otorga la Generalitat de Catalunya, a través de la Delegación del Govern en Madrid, con el fin de reconocer la tarea de aquellas personas o entidades que se han distinguido por su contribución al desarrollo, la promoción, el conocimiento o la proyección de Catalunya.

Sigue aquí el acto en directo: