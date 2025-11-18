Junts critica la propuesta "recentralizadora" de Montero y se aleja de la nueva financiación para Catalunya

El nuevo modelo de financiación que prepara el Gobierno para Catalunya y para el resto de autonomías de régimen común difícilmente contará con el apoyo de Junts. Este martes, el partido de Puigdemont ha expresado su disgusto con los principios generales de este nuevo sistema que el Ministerio de Hacienda planteó el lunes en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), ya que consideran que implican "un proceso de "recentralización" y "encorsetamiento".

El encargado de fijar posición para los posconvergentes -a través de un vídeo sin posibilidad de preguntas por parte de los periodistas- ha sido el vicepresidente de la formación, Antoni Castellà, que ha dicho que las propuestas de Hacienda "no mejoran la capacidad financiera de Catalunya". Junts siempre se ha mostrado distante con la nueva financiación porque considera que no se acerca, ni de lejos, a lo que para ellos debería ser: un concierto económico similar al de Euskadi.

Así pues, para Castellà, lo que salió este lunes de la reunión del Consejo de Política Fiscal es un planteamiento que desprende que la próxima financiación será "homogénea" con algunas particularidades para las comunidades que tengan competencias específicas. Para Junts es una propuesta de partida inadmisible: "La mala noticia es que, una vez más, de los 22.000 millones que los catalanes pagan al Estado y no vuelven en forma de servicios para los catalanes no mejoran ni un solo euro".

¿Se opondrá Junts a que Catalunya tenga un buen sistema de financiación? Esta es la pregunta que me hago Ester Capella — Portavoz de ERC

La negativa de Junts a apoyar la nueva financiación, si se confirma, podría hacerla descarrilar en el Congreso cuando se vote la propuesta de forma definitiva. Sin embargo, hay partidos que aún confían que el partido de Puigdemont rectifique. Es el caso de ERC, cuya portavoz en el Parlament, Ester Capella, ha presionado este martes a Junts para que se sume al pacto. "¿Se opondrá a que Catalunya tenga un buen sistema de financiación? Esta es la pregunta que me hago", ha dicho.

Los republicanos están convencidos de que el nuevo modelo supondrá un aumento destacado de los recursos que recibe la Generalitat y confían en que Junts, como partido de "estricta obediencia catalana", lo acabará avalándolo. Las mayorías en el Congreso son tan justas que, para que Catalunya tenga un nuevo sistema, serán decisivos los votos de una amplia constelación de partidos. Entre ellos, ERC y Junts.

Aval del PSC, ERC y Comuns

Los tres partidos que contribuyen a la gobernabilidad de Catalunya, el PSC, ERC y los Comuns, han dado por buena la reunión de este lunes del Consejo de Política Fiscal. Para la portavoz socialista en el Parlament, Elena Díaz, esta cita fue la prueba de que la financiación avanza y de que, por lo tanto, los gobiernos socialistas cumplen con los "compromisos adquiridos".

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella. / Marta Sierra / ACN

También Capella (ERC) ha hecho un balance optimista del encuentro. Su percepción es que las negociaciones progresan y que entre finales de este año y el que viene podría haber un acuerdo. "Avanzamos, progresamos, pero no cantemos victoria", ha dicho desde el Parlament. En la misma línea, el portavoz de los Comuns, David Cid, ha considerado que se dio un "paso adelante" y ha pedido que la nueva financiación se apruebe lo antes posible para "blindar los servicios públicos".

Las únicas críticas que se han escuchado este martes desde la Cámara catalana han sido las de la extrema derecha. Para el portavoz de Vox, Joan Garriga, el encuentro del Gobierno con las autonomías se ha convertido en un "auténtico circo" donde las "regiones van a mendigar" recursos al Ejecutivo central. Para el dirigente de Aliança Catalana, Lluís Areny, "no es creíble" ninguna propuesta que haga Pedro Sánchez.