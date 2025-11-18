La jueza de Catarroja pide las comparecencias de Mazón en las Corts y el Congreso por sus contradicciones en las llamadas de Pradas

La titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que investiga los 229 fallecimientos del 29 de octubre de 2024 ha dictado un auto, una providencia y una diligencia de ordenación en el que solicita requerir al Congreso de los Diputados y las Corts Valencianes las comparecencias del presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, tal como le solicitaba la Associació de víctimes de la dana 29 octubre 2024, personadas recientemente en la causa de la dana como acusación particular, bajo la dirección letrada de la abogada Miriam Salmerón, según acaban de informar fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La magistrada justifica la petición en que el auto del 16 de octubre de 2025 de la sección segunda de la Audiencia de València que dio vía libre a citar a la periodista que comió con Carlos Mazón el día de la dana también "señalaba la pertinencia de las diligencias destinadas a esclarecer el proceso de deliberación y decisión que se siguió en la reunión del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado, el cerebro de la emergencia) en la tarde del 29 de octubre de 2024". Un auto que también señalaba que el presidente de la Generalitat "ostenta la condición de máxima autoridad de la Generalitat Valenciana y presidente del Consell, y que tiene atribuidas funciones directivas y de coordinación, de forma que puede impartir instrucciones a los miembros del Consell".

La magistrada apunta a la posible contradicción en que ha podido incurrir Carlos Mazón en sus declaraciones en las comisiones de investigación. "En la comparecencia del señor Carlos Mazón ante la comisión del Congreso [de los Diputados] se vierten diversas aseveraciones que no se corresponden con el contenido de la instrucción". La magistrada aclara que "no es lo mismo llamadas canceladas, el receptor no las admite, que llamadas perdidas". Según el listado de llamadas que aportó la exconsellera investigada Salomé Pradas, durante la tarde del 29 de octubre, un total de tres llamadas al presidente de la Generalitat fueron canceladas a las 16.29, 19.10 y las 19.36 horas.

Sin embargo, el jefe del Consell señaló este lunes durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados que la llamada de las 19.10 horas no fue respondida porque probablemente llevaría el teléfono en la mochila. Una aseveración que se contradice con lo que declaró en una de las entrevistas concedidas para el 9 d'Octubre en la que aseguró que en el trayecto entre el restaurante El Ventorro y el Palau de la Generalitat estuvo realizando llamadas. Y respecto a la de las 19.36 horas, Mazón justificó que en ese momento estaba hablando con el secretario autonómica de Infraestructuras, Javier Sendra, por lo que no pudo contestar a Pradas (aunque a ella le figuraba como llamada cancelada), a la que devolvió la llamada minutos después, a las 19.43 horas.

Es en esta última llamada de apenas 48 segundos cuando el president asegura que se le informó del envío del mensaje Es Alert, que finalmente se envió a las 20.11 horas y que la magistrada de la dana considera "tardío y erróneo" porque llegó cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.