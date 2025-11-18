Jordi Pujol, en directo: última hora de su estado de salud tras su ingreso hospitalario por neumonía

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol está ingresado en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona por una neumonía, según ha avanzado Catalunya Ràdio y han confirmado a EFE fuentes cercanas a la familia.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo sobre la última hora sobre el estado de salud de Jordi Pujol y su ingreso hospitalario por neumonía en Barcelona.

Jordi Pujol sufre un "deterioro cognitivo grave" El informe forense ha dictaminado que el expresidente Jordi Pujol cuenta con "marcadores de alzhéimer en la sangre" y una "severa alteración de la memoria verbal [...] que le lleva a confundir hechos y personas", lo que se describe como un "deterioro cognitivo grave" que afecta a múltiples funciones mentales y que es compatible con un proceso neurodegenerativo en fase avanzada. Pese a todo, la defensa del exjefe del Govern no reclamaba de forma explícita una prueba pericial sobre la capacidad de Pujol para "comprender el objeto de la acusación" y desarrollar su defensa. Más información, aquí.

J. G. Albalat Los forenses que examinaron a Jordi Pujol concluyen que "no está en condiciones" de ser juzgado Los forenses de la Clínica forense de Barcelona que por orden de la Audiencia Nacional examinaron la semana pasada al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol concluyeron que "no está en condiciones físicas ni cognitivas para comparecer en un juicio", porque no "dispone de la capacidad procesal necesaria para poder defenderse de manera autosuficiente", informaron a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas. Aun así la Audiencia Nacional ha decidido citarle por videoconferencia el próximo lunes, antes de comenzar la vista por su fortuna en Andorra, para determinar si debe ser juzgado o quedar fuera de la causa. Más información, aquí.

Jordi Pujol comparecerá por videoconferencia antes del juicio para ver su estado de salud La Audiencia Nacional ha acordado que el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol comparezca por videoconferencia el próximo lunes momentos antes del inicio del juicio por su fortuna oculta, que comienza ese mismo día, para examinar su estado de salud y determinar si está en condiciones de afrontar el juicio. Los magistrados de la Sección Segunda de la Sala Penal han acordado esta comparecencia en una providencia en la que también emplazan a los médicos forenses que han emitido un informe sobre su estado de salud y a las partes personadas en este procedimiento. Este fin de semana, Jordi Pujol era hospitalizado por una neumonía en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona y, si bien evoluciona favorablemente, podría estar ingresado hasta el próximo jueves, según fuentes de la familia del expresidente catalán.

Pujol ha solicitado declarar telemáticamente ante la Audiencia Nacional Pujol ha solicitado declarar telemáticamente ante la Audiencia Nacional, tal y como ha confirmado su hijo Oriol Pujol. "Estamos a la espera", ha puntualizado.

Jordi Pujol evoluciona favorablemente de la neumonía y podría recibir el alta el jueves El expresident de la Generalitat Jordi Pujol evoluciona favorablemente de la neumonía por la que fue hospitalizado en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona y está previsto que reciba el alta el próximo jueves. En declaraciones a los periodistas a las puertas de la clínica, Oriol Pujol, hijo del expresidente, ha informado de la situación de su padre se encuentra "estable" y prácticamente sin fiebre, aunque sufre un problema de insuficiencia respiratoria aguda derivada de una infección pulmonar.

"No se dan las condiciones mínimas para un juicio, es cuestión de humanidad", dice un neumólogo "No se dan las condiciones mínimas para un juicio, es cuestión de humanidad", ha asegurado el neumólogo Jordi Roig Cutilles en referencia al estado de Jordi Pujo, ingresado por neunomía a cinco días del inicio del juicio en la Audiencia Nacional.

Las constantes vitales de Pujol son buenas Fuentes de la familia aseguran que la última explicación médica confirma que las constantes vitales del expresident son buenas pero prefieren mantenerlo ingresado para monitorizar mejor su evolución.

El expresident ha pasado buena noche pero continuará ingresado Fuentes de la familia han asegurado que Pujol ha pasado buena noche pero continuará ingresado, informa Rac1.