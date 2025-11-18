Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jordi Pujol, en directo: última hora de su estado de salud tras su ingreso hospitalario por neumonía

Jordi Pujol, ingresado con neumonía pocos días antes del juicio que se ha de celebrar contra él y sus hijos

Jordi Pujol, ingresado por una neumonía en una clínica de Barcelona

Jordi Pujol, ingresado por una neumonía en una clínica de Barcelona / Alberto Paredes - Europa Press

Jordi Grífol

Montse Martínez

Por qué confiar en El Periódico

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol está ingresado en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona por una neumonía, según ha avanzado Catalunya Ràdio y han confirmado a EFE fuentes cercanas a la familia.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo sobre la última hora sobre el estado de salud de Jordi Pujol y su ingreso hospitalario por neumonía en Barcelona.

